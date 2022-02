Sin información, familiares de Lourdes Maldonado; dan prisión preventiva a tres… ¿Bonilla? No figura

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el próximo 17 de febrero, durante su conferencia mañanera que se llevará a cabo en Tijuana, será ampliada la información sobre las investigaciones alrededor del asesinato de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

Al ser cuestionado el presidente durante su conferencia matutina del 15 de febrero respecto a los avances de la investigación por el asesinato de ambos periodistas, López Obrador se limitó a contestar que el 17 de febrero será ampliada la información.

“El jueves en la mañana se va a informar en conferencia en Tijuana y junta de seguridad.

“Vamos a informar, ya hicimos el compromiso, sobre estas investigaciones en Tijuana”, mencionó.

El pasado 9 de febrero en la mañanera se dio a conocer que fueron detenidos en Tijuana tres posibles responsables intelectuales del asesinato de Maldonado, los cuales trascendió, ya fueron vinculados a proceso, tras dos audiencias sobre el caso.

El hermano de Lourdes, Hugo Maldonado, en entrevista con el Sol de México informó que las autoridades no le han compartido datos de primera mano en cuanto a la investigación, señalando que ‘llevar el proceso sin periodistas ha limitado todavía más su acceso a la información’.

“Estoy esperando ver algo de mi hermana hasta en los periódicos, pero ya no se ve nada. Ya apagaron todo”, dijo para El Sol de México.

Leticia Larrañaga, jueza del caso, concedió prisión preventiva en contra de los imputados tras la segunda audiencia, y otorgó a la Fiscalía General de Baja California un plazo de seis meses para concluir con la investigación.

Caso Lourdes Maldonado, en la mira internacional

En la misma entrevista, Hugo Maldonado informó que fue contactado por una organización de carácter internacional la cual declaró que, de ser cerrada la investigación determinando que los tres actualmente detenidos son los culpables del asesinato, intervendrían en el proceso judicial pidiendo reabrir el caso.

“Si cierran el caso y ya dicen que los tres son culpables o los meten al bote y allí cierran todo, cuando ellos entren van a pedir que se abra todo y que se inicie”, comentó para el Sol de México.

Asimismo compartió que a la fecha, la autoridad no le ha permitido ingresar al domicilio de su hermana, en donde hay documentos cuya recuperación considera importante.

“Voy a ir a la fiscalía a ver si ya me pueden dar las llaves. Le dije a la asistente de la gobernadora, le dije a los de derechos humanos, le dije a los de derechos humanos de México, y nadie ha podido hacer nada. O sea que quiere decir que no me las pueden dar, o no quieren”.

Además desmintió las declaraciones de las autoridades de Baja California que han repetido en varias ocasiones como a los familiares de Lourdes se les ha otorgado seguridad personal en todo momento tras el atentado.

“La gobernadora se portó muy bien con nosotros, por eso no tengo problemas. Pero de eso a que yo traiga un guarura aquí a un lado, no es cierto”.