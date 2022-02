Feminicidios en Baja California Sur ‘no son asuntos del gobierno’ dice Víctor Castro

Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, dijo que los casos de feminicidio-suicidios que recientemente han ocurrido en el estado no son asunto del gobierno, sino están inclinados a sucesos de índole familiar, en entrevista con medios de comunicación.

“Es una desgracia, miren yo ahí no, no hermanos, está fallando, es como si me preguntara una situación que no tiene nada que ver con seguridad, es un asunto familiar muy fuerte.

“No es un asunto del gobierno, es un asunto de… yo no puedo controlar la violencia personal de una pareja, es muy complicado, desgraciadamente […] es algo que no corresponde solamente a la policía, al ejército”, contestó Víctor Castro al cuestionamiento de medios de comunicación.

[ Te puede interesar: Aprobación de Víctor Castro va para abajo, según encuestas ]

Agregó que es un asunto que no se puede responder con certeza, y comentó, necesitarían evaluar los factores que conducieron a las personas a perpretar el homcidio y suicidio.

“Habría que ver de qué manera, cómo está fallando la violencia en contra de nuestra familia ¿no? Ese es un problema estructural […] ¿Qué le pasó a un hombre de 23 años para matarse él, o matar a la esposa y matarse él?”, dijo.

“Lo que sí vamos a hacer, y acabamos de acordarlo, es una cruzada en contra de la violencia doméstica”, expresó.

#Estados | @VictorCastroCos señaló que tomaría en cuenta los comentarios del obispo y lo invitaría a una reunión, pese a no estar de acuerdo con las declaraciones que hizo.

Por @andrearvgr https://t.co/GNQJqK7cZI — Publimetro México (@PublimetroMX) January 27, 2022

En el semáforo delictivo nacional al cierre del 2021, la constante de Baja California Sur fue el estar por encima de la tasa nacional en la incidencia de delitos con tinte de género y violencia hacia las mujeres.

En el delito de violación, presentaron una tasa de 32.1 casos por cada 100 mil habitantes, ientras que en violencia familiar obtuvieron la tasa de 334 casos y en feminicidio, 0.9 por cada 100 mil habitantes.