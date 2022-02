Fórmula 1.- Carlos Sainz: “Es momento de ir a un nivel superior y lograr un 2022 exitoso”

El nuevo Ferrari F1-75 pretende enorgullecer a los ‘tifosi’

Mattia Binotto: «Esperamos estar codo con codo con nuestros rivales y ser el mejor coche»

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El nuevo F1-75 de la Scuderia Ferrari aterriza en la nueva era de la Fórmula 1 para intentar triunfar en manos del piloto español Carlos Sainz y del monegasco Charles Leclerc, con un diseño agresivo y «bravo» para intentar, como deseó el piloto madrileño, ir a un «nivel superior» en un Mundial 2022 que espera que sea «exitoso».

«Estoy más que listo para esta temporada. El 2021 fue un gran año para mí porque aprendí cómo trabaja y funciona el equipo. Fue una gran experiencia para mí. Ahora es momento de llevar al equipo a un nivel superior, dar otro paso más allá y lograr un 2022 más exitoso», aseguró Carlos Sainz en la puesta de largo del nuevo F1-75.

Sainz, en un evento online al lado de su compañero Charles Leclerc y del director de carrera de la escudería, Mattia Binotto, aseguró que este nuevo monoplaza, que se llama F1-75 en honor al 75º aniversario del primer Ferrari que compitió en la Fórmula 1, es «radical» en el mejor de los sentidos.

«Creo que el coche luce agresivo, parece radical, y muy bonito también. Es innovador, es diferente, se ve que ha habido pensamientos en el box y me gusta porque es radical, que es lo que quieres ver cuando ves un coche nuevo. Espero que sea rápido», auguró el español, que en 2021 hizo cuatro podios en su primer Mundial en Ferrari.

En cuanto al diseño, con un rojo más oscuro, también es de su gusto. «Me gusta, se ve el logo del 75º aniversario y encaja a la perfección con el nuevo color, te remonta al pasado de Ferrari. Es un color que es mezcla de lo que teníamos el año pasado en la parte trasera y en la frontal, lo habéis mezclado y es perfecto», se sinceró.

Sobre las ruedas, de 18 pulgadas, que son más grandes, le ve un ‘pero’. «Las probamos el año pasado en el coche anterior y me pareció un paso más en la dirección correcta. Nos da la posibilidad de apretar un poco más en carrera, retar a los coches de delante al permitirte acercarte más. El único ‘pero’ sería la visibilidad, son más grandes y especialmente en circuitos urbanos puede ser un problema», avisó.

El director de equipo ferrarista, Mattia Binotto, fue quien desveló el nuevo coche al lado de sus pilotos. «Es totalmente distinto, tiene muchos cambios. Empezando por el morro, con un nuevo frontal debido a las nuevas regulaciones. También hemos trabajado mucho en la nueva unidad de potencia y en su refrigeración. Hemos trabajado mucho en ello todo el invierno porque sabíamos que es pieza clave para este año», valoró.

«Estos coches son distintos, ahora el foco está puesto en el fondo del coche y en el ‘efecto suelo’. Y en términos de forma, el trabajo que hemos hecho en el nuevo suelo es increíble. Estoy emocionado, este coche es fruto del empeño, de la pasión, de un trabajo en equipo que han invertido todo en este monoplaza», manifestó.

Así, aseguró estar «orgulloso» de todo el equipo y del trabajo hecho en el diseño de este F1-75. «Definiría este coche como un Ferrari bravo. Las expectativas eran altas, en los últimos años los resultados no han sido los esperados por Ferrari. Pero en 2019 iniciamos un cambio y ahora somos una escudería más fuerte y sobre todo más unida, y este monoplaza expresa a la perfección nuestros esfuerzos», celebró.

«Ahora toca ir a los circuitos y pelear con los rivales, lo que sin duda nos motiva. Con este F1-75 esperamos estar codo con codo con nuestros rivales, apuntando a ser el mejor coche y a los objetivos más altos. Tenemos una responsabilidad, y queremos que nuestros seguidores vuelvan a estar orgullosos de Ferrari», comentó sobre lo que espera del Mundial 2022.

Por su parte, el piloto monegasco Charles Leclerc disfrutó al ver el nuevo ‘Cavallino rampante’. «Me encanta el coche y creo que me gustará aún más si es rápido en pista. Parece enorme, por delante, y parece bastante distinto. La parte que más me gusta es la nueva carrocería, en su parte central. Parece increíble, algo extremo, y me gusta», aseguró.

«Trabajo tan fuerte como puedo para mejorar año tras año. Y sí, este 2022 va a ser una temporada muy importante para el equipo, y es una buena oportunidad también para nosotros, los pilotos. Las expectativas son muy grandes, y queremos asegurar que el trabajo hecho dé buenos resultados», comentó a nivel deportivo.