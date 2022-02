Periodistas vuelven a protestar en la mañanera por colegas asesinados

En la mañanera que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde durante el mes de enero fueron asesinados los reporteros Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, el gremio de periodistas asistentes se organizaron para pasar lista por sus colegas asesinados.

Sonia de Anda, del medio comunicación Esquina 32, nombró a José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Eder López, por quienes los asistentes a la mañanera se sumaron a la protesta, diciendo presente por sus compañeros que ya no están.

“Los periodistas de Baja California queremos informarles que nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren.

“En Tijuana, donde enterramos a nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas”, señaló Sonia de Anda.

Conferencia de prensa matutina, desde Tijuana, Baja California https://t.co/HGqYF9AOGZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 17, 2022

En la mañanera del 16 de febrero en el Palacio Nacional también se llevó a cabo una manifestación de protesta, coordinada por el periodista Rodolfo Montes, donde instalaron asientos vacíos con los nombres de los reporteros asesinados y se invitó a los colegas a no hacer preguntas al presidente.

El apoyo a la manifestación convocada por Sonia de Anda durante la mañanera en Tijuana tuvo un mayor soporte que la del día anterior en Palacio Nacional.

Posterior a la manifestación, la reportera cuestionó al presidente respecto a la poca información que han compartido respecto a la indagatoria del caso de Lourdes Maldonado, a lo que López Obrador contestó que se ha actuado con más apertura que en casos previos.

“Se está informando sobre Lourdes, sobre este lamentable asesinato más de lo que se acostumbraba o se utilizaba de pretexto con el llamado debido proceso, porque lo que queremos es que haya información, no tenemos nada que ocultar, nada absolutamente, y no hay impunidad.

“Se está informando, si el ministerio público, los jueces no informan, nosotros lo vamos a seguir haciendo y me gustaría que se aclarara si no se está informando, porque lo que estamos haciendo ahora es la información de todas las dependencias”, mencionó.

Por su parte la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, dijo que no se han hecho audiencias públicas en el caso de Lourdes por el tema de protección a uno de los testigos y respeto al debido proceso.