FOTO: La caricatura de Sheinbaum que calificó como misógina

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como ‘misógina y machista’ una caricatura que se publicó este jueves y que hace referencia a su persona.

Al hablar sobre la libertad de expresión y la ‘campaña sucia’ que hay en contra de los gobierno federal y capitalino, la mandataria local pidió -en conferencia de prensa- proyectar la caricatura política.

“Esto sí me parece una misoginia, un machismo tremendo, como si no tuviera yo mis propias ideas, que se han manifestado a lo largo de estos tres años y meses de gobierno, con proyectos propios, que no voy a repetir porque van a decir que estamos violando la veda electoral”

— - dijo.