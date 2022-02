Lilly Téllez da positivo a Covid-19; afirma que no ha perdido el antojo por los chocolates

A pesar de contar con el esquema de vacunación completo, la senadora panista Lilly Téllez informó que dio positivo a la prueba de Covid-19.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la ex periodista informó que se contagió por primera vez de coronavirus, sin embargo, aseguró que no ha perdido el gusto por los chocolates, catalogando eso como un buen síntoma.

“Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma”, escribió la legisladora de Acción Nacional.

Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme.

No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma 😉 — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 18, 2022

Tras dar a conocer su diagnóstico, la senadora sonorense agradeció las muestras de pronta recuperación por parte de sus seguidores, entre ellas las de la diputada Margarita Zavala, quien deseó su pronta recuperación.

Cuídate — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 18, 2022

Cabe destacar que esta semana, Téllez fue tendencia en redes sociales al tachar de ‘violador serial’ al presidente Andrés Manuel López Obrador por no respetar las normas de la Constitución Mexicana.

Además de que aseguró que si ella fuera presidenta de la nación, AMLO estaría en la cárcel.