“Era una broma”, asegura Roberto Palazuelos sobre el video de la reunión con el ex líder del Cártel del Golfo

Roberto Palazuelos El actor aseguró que no perderá el tiempo, ya que Movimiento Ciudadano no tiene oportunidad de competir contra MORENA.

Luego de que se volviera viral el video donde aparece acompañado del ex líder del Cártel del Golfo, José Manuel Garza Rendón, Roberto Palazuelos se defendió argumentando que el audiovisual era “una broma” con el chofer de su amigo de hace 15 años, persona que, indicó, pudo haber filtrado el videoclip.

“Es un videíto que me pidió él, seguramente él lo filtró (…) son bromas, no sé porqué tienen que tomarse las cosas así de a pecho (…) por lo joven que me veía, ese vídeo debe tener unos 15 años”, detalló.

En la grabación se puede apreciar como una persona se le acerca a Roberto Palazuelos y pregunta: “necesitamos saber con quién estás”, a lo que el actor respondió: “es el líder del Cártel del Golfo, ya pagó sus penas, ahora es gente decente”.

En tanto, Manuel Garza Rendón aseguró ser un “diamante en bruto” y abrazó al “Diamante negro”

“Soy un diamante en bruto, dicen. Yo estoy con el Diamante negro y yo soy un diamante en bruto”, añadió Garza.

Roberto #Palazuelos con Ex Líder del Cartel del Golfo, "Ya pagó sus penas", dice #Veracruz

Buscará ser candidato independiente

Por otra parte, al bajarse de la contienda como precandidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos aseguró que dentro de cuatro años buscará ser candidato independiente.

“El único que puede ganar esa elección en contra de Morena es Roberto Palazuelos, si Roberto Palazuelos no va, voy a perder mi tiempo, porque yo soy un ganador (…) Por supuesto que Movimiento Ciudadano va a perder”

En entrevista con Milenio, el Diamante Negro informó que se bajó de la candidatura debido a las “guerras internas” dentro del partido naranja, por lo que buscará dentro de cuatro años ser independiente para “evitar tener problemas con partidos políticos”.

“Voy a empezar a recaudar firmas en más o menos tres años para poder ser un candidato independiente e ir sólo para la candidatura de Quintana Roo después de este proceso”, señaló.