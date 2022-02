Acapulco arde previo al AMT, mientras autoridades se deslindan o minimizan

A menos de 24 horas de que inicie el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2022 y que Acapulco sea foco internacional, la violencia sigue latente en el municipio que gobierna Abelina López Rodríguez. El 18 de febrero alrededor de 80 locales comerciales del llamado “Tianguis Campesino” en las inmediaciones del Mercado Central del municipio.

Si bien las primeras versiones de la policía señalaron que el siniestro fue provocado por miembros del crimen organizado que exigían cobro de piso a los comerciantes. La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, declaró el 19 de febrero tras la ceremonia de conmemoración del 109 aniversario de la creación del Ejército Mexicano, celebrada en Chilpancingo, que no hay indicios de las causas del incendio.

Un incendio se registró en el Mercado Central de Acapulco. (Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro.)

El 18 de febrero, previo al siniestro, los comerciantes protestaron en las avenidas Cuauhtémoc y Miguel Alemán de Acapulco para manifestar su descontento ante la inacción de los militares por los cobros de cuotas que ejercen grupos criminales; así como por los presuntos abusos de los elementos de seguridad durante los operativos al interior del Mercado Central. Razón por la que exigieron la salida del Ejército.

Ante esto, Valdovinos Salmerón pidió no adelantar conclusiones, y refirió que al no haberse presentado una denuncia por los incendios no se puede iniciar con una carpeta de investigación, lo que impide tener datos precisos.

Locatarios señalaron que fue provocado, no se reportaron personas heridas. Puestos semifijos fueron consumidos por el fuego esta noche en el Mercado Central de Acapulco, el incendio presuntamente provocado logro ser controlado por bomberos, y hasta el momento no se reportan personas heridas. (Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro.)

Por su parte, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, refirió que se están realizando los peritajes para saber las causas del siniestro, y se comprometió a dar detalles en cuanto se tenga información. “En este momento dar una declaración de qué pasó o cómo fue, sería irresponsable, pero en cuanto tenga la información oficial se las voy a dar a conocer”.

Locatarios removieron escombros de mercancías y locales tras el incendio provocado por hombres armados en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero. Tras el incendio provocado la noche de ayer por hombres armados, comerciantes del Mercado Central de Acapulco removieron los escombros de mercancías y locales que fueron consumidas por el fuego. (Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro.)

Un contexto de violencia

Guerrero y en particular el municipio de Acapulco, están considerados como focos rojos en delitos como la extorsión, el narcomenudeo y el secuestro exprés.

Guerrero terminó 2021 con un repunte en delitos como las violaciones; el robo a negocio y a casa habitación; así como las lesiones y el narcomenudeo. Mientras que en Acapulco el robo a negocio y los homicidios crecieron 83% y 24 % con respecto a lo ocurrido en 2020, de acuerdo a los datos del Semáforo Delictivo.

Salgado Pineda aseguró que “se han tomado las medidas de seguridad necesarias” para la realización del AMT y llamó al turismo nacional y extranjero a no tener miedo.

Sin embargo, p han documentado que existe un clima de temor de los asistentes al Mercado Central de Acapulco por los recientes hechos violentos en el municipio.

Al clima de violencia se suman las tensiones entre las autoridades estatales con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; el rechazo a la intervención del Ejército en Quechultenango; y las sangrientas incursiones y enfrentamientos del grupo criminal de Los Ardillos con policías comunitarios y la Guardia Nacional en Chilapa y Chilpancingo.