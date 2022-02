CNTE irrumpe en Casa de Gobierno de Michoacán; se enfrentan con policías

Miembros de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la Casa de Gobierno de Michoacán cuando el secretario de Gobierno de la entidad, Carlos Torres Piña, estaba concluyendo una rueda de prensa en compañía de la titular de la Contraloría, Azucena Marín.

Los docentes ingresaron por la fuerza al recinto y se abrieron paso a empujones hasta que llegaron a la sala en la que se desarrollaba la conferencia con Torres Piña. Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la CNTE y alrededor de una decena de quejosos se apoderaron del podio, desde donde exigieron se cumplan sus demandas.

Mientras se desarrollaba la rueda de prensa, Torres Piña fue cuestionado sobre las protestas de la CNTE que, hasta ese momento, se desarrollaban a las afueras de la Casa de Gobierno de Michoacán.

El funcionario indicó que entre otras demandas, los docentes solicitaban el pago de eventuales y de programas especiales; no obstante, indicó que eso no lo iba pagar el gobierno estatal.

“Eso no se va a cubrir, porque se prestaba para muchas irregularidades de personas que simple y sencillamente no existen, o no acudían a las áreas laborales. Tema de eventuales y el tema de este asunto, volvemos a reiterar, es un asunto que no está dentro de la programación presupuestal”.

— Carlos Torres Piña.