Cultura.- Primera imagen de Cillian Murphy como Oppenheimer en lo nuevo de Christopher Nolan

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Universal Pictures y Syncopy han lanzado la primera imagen oficial de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan que relatará la creación de la bomba atómica. Una instantánea que muestra a Cillian Murphy caraterizado como Julius Robert Oppenheimer, el científico protagonista de un filme que en su reparto también contará con la presencia de Kenneth Branagh.

Con motivo del inicio del rodaje de la película, el equipo del filme ha compartido la primera imagen de Murphy como Oppenheimer en la que se muestra al protagonista de Peaky Blinders con gesto adusto mientras fuma un cigarrillo. Y es que Oppenheimer era un fumador empedernido, un vicio que le llevó a sufrir cáncer de garganta.

Junto a la primera fotografía de su protagonista y comienzo de rodaje, Oppenheimer también ha anunciado la incorporación de Kenneth Branagh a su elenco. Será la tercera colaboración del actor y director, que recientemente ha estrenado Muerte en el Nilo y Belfast, filme con el que ha conseguido siete nominaciones a los Oscar, con Nolan, a cuyas órdenes también rodó Dunkerque y Tenet.

Aún no se ha revelado qué papel desempeñará Branagh en este ambicioso relato cinematográfico sobre la creación de la bomba atómica. Además de con Murphy como Oppenheimer, la película ya tiene confirmada la presencia en su reparto de Emily Blunt como la bióloga y botánica Katherine ‘Kitty’ Oppenheimer, la esposa del protagonista, con Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y con Robert Downey, Jr. como Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE.UU. que inició los procesos que cuestionaron la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y que acabó con el estatus del científico dentro de la administración.

Florence Pugh interpreta a la psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett interpreta al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence. Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich y Matthew Modine son otros de los nombres que completan el lujoso reparto del filme de Nolan que cuenta con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares.

El propio Nolan firma el guión de este filme que está basado en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ y con el que Kai Bird y Martin J. Sherwin se alzaron con el premio Pulitzer. ‘Oppenheimer’ llegará a los cines en julio de 2023.