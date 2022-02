Fútbol/Liga Europa.- Xavi: “Es otra reválida y otra final para nosotros”

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que el partido frente al Nápoles de este jueves (21.00 horas) es «otra reválida y otra final» para el conjunto culé, que busca una victoria en el estadio Diego Armando Maradona para acceder a los octavos de final de la Liga Europa.

«Ellos irán a apretar alto, pero veremos lo que pasa, lo mismo les obligamos a jugar en su campo. Eso es lo que queremos pero no será fácil. Es un equipo físico y fuerte y creo que será una batalla de ver quién tiene el balón. Tenemos que intentarlo, es Europa, es difícil, es un Nápoles con nivel Champions y de ahí que esté compitiendo por el ‘Scudetto'», avisó el técnico culé en rueda de prensa.

Preguntado si estaba preocupado por el pase a octavos, Xavi Hernández dijo que «más que nada porque es el siguiente partido». «Lo he dicho muchas veces, cada partido es una final y más no habiendo hecho los deberes en casa en un partido que debimos ganar y nos la tenemos que jugar aquí en el Diego Armando Maradona. Es otra reválida y otra final para nosotros. Estamos con ganas de demostrar que podemos competir ante los rivales ‘grandes'», comentó.

Sobre la receta no tiene dudas. «A no tener complejos, a ser nosotros mismos y con nuestro modelo de juego que es muy claro. Pero insisto, creo que vamos por el buen camino, estamos haciendo mejores partidos y estamos en ello. Y sí, preocupa porque es el siguiente partido. Es el fútbol, es el día a día», dijo.

«¿Jugar en este estadio? Es una extramotivación, es un honor jugar en el Diego Armando Maradona, nos emocionó a todos, fue una referencia y todavía hoy seguimos viendo vídeos de él y nos seguimos emocionando. Porque ha aparecido Messi, si no hablaríamos del mejor de todos los tiempos. Marcó una época y todavía nos acordamos de él. Es un honor jugar aquí y poder hacer un gran partido», apuntó.

En relación a una hipotética eliminación, Xavi dijo que «sería una decepción grande» porque tienen «mucha ilusión puesta en esta competición». «Queremos demostrar que podemos competir en Europa ante un grande como el Nápoles. El empate fue insuficiente en la ida y nos la tenemos que jugar aquí, no queda otra, tenemos que intentar ser dominadores del juego, generar ocasiones… el Barça que últimamente estamos viendo. Si estamos a ese nivel tendremos muchas opciones de pasar. Pero aún así será complicado, vaticino un partido durísimo», agregó.

«¿Jugar bien o mal y ganar? Si me dejas elegir quiero jugar bien y ganar, pero siempre hay un rival enfrente. La consecuencia de jugar bien, en muchos momentos, es el resultado a favor. Aún así ha habido muchos partidos que no ganamos jugando bien. Pero siempre estaremos mucho más cerca de ganar si jugamos bien. Aunque sabemos que esto va de resultados, no de sensaciones. Necesitamos más resultados ahora».

En otras cuestiones, sobre Dembélé, el de Tarrasa aseguró que lo veo «feliz» y está siendo «un gran profesional». «Entrena, se cuida, es positivo con el grupo. Por eso hemos decidido que juegue con el equipo. Veremos qué pasa de aquí al final de temporada», añadió.

Por último, sobre la cantera de su rival dijo no estar informado al ser preguntado por el déficit napolitano. «No estoy en el Nápoles en el día a día para opinar sobre la cantera del equipo o de Italia. Nosotros sí que contamos mucho con la cantera y la historia nos dice que los futbolistas de casa tienen talento… vemos ahora Gavi, Nico, y años atrás Busquets, Piqué… estamos viendo que futbolistas con 17-18 años pueden marcar diferencias en el primer equipo del Barça», finalizó.