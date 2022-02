Estas mujeres protestaron por la violencia contra la mujer antes de perder la vida

Las cifras de feminicidios en el país continúan en incremento y agudizan una crisis del Estado en brindar seguridad a todas las mujeres. Ahora, la Ciudad de México fue escenario de un crimen en contra de una mujer que llegó con sueños a la capital, Michell Simon, y fue encontrada sin vida este 21 de febrero en la carretera Picacho-Ajusco, de la alcaldía Tlalpan.

La joven veracruzana de 29 años llegó desde Coatzacoalcos en 2013 para probar suerte y cumplir con su sueño de convertirse en conductora deportiva; sin embargo, siempre tuvo miedo de morir ante el aumento de la violencia perpetrada por los hombres.

A través de sus redes sociales, publicó algunos mensajes en los que expresaba su preocupación por la situación en torno a la violencia feminicida, que en 2021 arrebató la vida a 1 mil 004 mujeres, un 20% más en comparación con el 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En marzo del 2020, cuando se rindió un homenaje luctuoso a las mujeres asesinadas en el país en el marco del Día Internacional de la Mujer, manifestó en su cuenta de Facebook su molestia por no poder vestir como ella quería en el trasporte público y su temor a ser violada o agredida por los hombres.

“Me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o será mi madre, mi prima, mi amiga; me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir”, precisó.

No obstante, no ha sido la única joven que ha protestado en contra de la violencia en contra de las mujeres antes de morir, pues los casos han sido distintos; posteriormente a las manifestaciones de reclamos, han perdido la vida.

Justicia por Lesvy, el reclamo de Mara Castilla

El caso de Mara Castilla indignó al país en 2019, pues abordó un taxi de la aplicación Cabify, en Puebla, y el conductor, que ahora enfrenta una pena en prisión, le arrebató la vida a la joven de solo 19 años, que, al igual que Michell Simon, se había mudado desde Veracruz.

En el contexto del asesinato de Lesvy Berlín, al interior de Ciudad Universitaria de la UNAM, Castilla se unió a las protestas que rápidamente se expandieron a lo largo del país, sin saber que días después sería víctima de la misma violencia feminicida que le cobró la vida en el estado de Puebla.

“Nadie me va a robar mis sueños”

Otro de los casos de feminicidio que consternó a la opinión pública fue el de Bianca Alexis, quien murió después de salir a vender un cigarrillo electrónico en Cancún, Quintana Roo, y no regresó a su casa; después, su cuerpo fue localizado en bolsas de plástico en un presunto feminicidio.

El crimen en su contra rápidamente se difundió por un comentario que realizó de manera previa sobre los asesinatos de mujeres en el país, donde explicó que primero estaría muerta antes de permitir que un hombre la asesinara.

“Nadie le va a prohibir a mis ojos la satisfacción de mirar al cielo brillar cada mañana, nadie le va a impedir a mi piel ser tocada con amor y consentimiento, nadie me va a robar mis sueños ni m arrebatarán suspiros a mi boca que no sean de placer y felicidad. Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos, me maten”, escribió.