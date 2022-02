Crece tensión en disputa por agua entre San Luis Potosí y Nuevo León

En medio de una sequía y a menos de dos meses de que las presas que abastecen de agua a los regiomontanos se sequen por completo, el conflicto de Nuevo León con San Luis Potosí por el agua de La Huasteca Potosina escaló al intercambio mediático de declaraciones entre autoridades.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda expresó en días anteriores sus intenciones de llevar a cabo el proyecto Monterrey VI, que consiste entre otras cosas, tomaría agua de La Huasteca Potosina para abastecer a los regiomontanos, a lo que Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis, contestó un rotundo NO.

Ante la negativa de Gallardo, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, contestó que, sin ánimos de entrar en conflictos, el agua es propiedad nacional y hay acuerdos que deben ser cumplidos.

“No es un tema de entrar en conflicto con el estado de San Luis Potosí, es una cuestión de ir a dialogar con ellos, a través de la Comisión Nacional del Agua, como organismo que encabeza el sector, y explicar la situación y buscar soluciones de beneficio para todos”, señaló el funcionario neoleonés.

El Director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó en la rueda de prensa, Nuevo León informa, la situación actual de la zona metropolitana de Monterrey en esta sequía.

Juan Ignacio Barragán, exhortó a la población a que

Asimismo recordó que Nuevo León también cumple con los tratados de trasvase de agua a otros estados, a manera de respeto a los acuerdos y concesiones de CONAGUA, ante lo cual exhortó a que ‘otras entidades también deben respetar’.

Mientras tanto, Ricardo Gallardo reiteró en sus redes sociales que no tiene intenciones de permitir que Nuevo León tome agua de la Huasteca.

Los neoleoneses no han escatimado en el mensaje de odio hacia el gobernador de San Luis, culpando a los potosinos que viven en Monterrey de ‘acabarse el agua’ y pidiendo a Gallardo que si no permitirá que Nuevo León acceda al agua de La Huasteca entonces ‘se lleve a su gente’.

Ricardo Gallardo dijo en entrevista con medios de comunicación que sería una locura permitir que la poca agua que se tiene en la Huasteca Potosina sea llevada a otros estados, y no lo permitirían.

“Este gobierno no lo va a permitir en estos seis años que nosotros estemos al frente. No vamos a permitir que hagan un ecocidio en la Huasteca Potosina, eso no va a suceder, por mucho que digan que el proyecto y que el contrato y que el convenio, al menos con este gobierno no han hecho ningún convenio y no lo van a poder hacer.

“No se les cederá este derecho, pues el agua es vital para esa zona, así como para el equilibrio ecológico que hay en el lugar, la superficie verde de San Luis Potosí”, expresó Gallardo.