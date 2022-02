‘No se vale’, dice Víctor Castro a funcionarios acosadores; van 3 despedidos

Por andar hostigando, señaló el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, fueron despedidos tres funcionarios de su administración, al señalar que ‘no se vale joder a la compañera de a lado’.

El mandatario estatal expresó que va en crecimiento la problemática de violencia contra las mujeres y las personas de la comunidad LGBT+, motivos por los que señaló, eran molestadas trabajadoras del gobierno por otros funcionarios, a lo que dijo que están equivocados, ' ya pasó eso’ y los despidieron.

[ Te puede interesar: Aprobación de Víctor Castro va para abajo, según encuestas ]

“Llevo tres despedidos y no lo dije en las otras asambleas (...) tres van para afuera del gabinete, por andar hostigando a las compañeras, no se vale que alguien que llega a un puesto este jodiendo a la compañera de al lado, no se vale”, expresó el mandatario estatal, de acuerdo al medio de comunicación, El Heraldo de México.

Añadió, a modo de advertencia, que no tolerará dichos comportamientos en los funcionarios que forman parte de su equipo de trabajo.

#Estados | @VictorCastroCos dijo que el gobierno no puede controlar los feminicidios porque son temas familiares.

Por @andrearvgr https://t.co/fn7gIIvQtb — Publimetro México (@PublimetroMX) February 16, 2022

Baja California Sur tiene ‘foco rojo’ en delitos relacionados a violencia de género

En el semáforo delictivo nacional al cierre de enero del 2021, pintó de rojo a Baja California Sur en delitos relacionados a la violencia de género tales como la violación, la violencia familiar y el feminicidio.

En el caso de feminicidio, Baja California Sur cerró 2021 con una tasa de 0.9 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual los sitúa por encima de la tasa nacional y por ende, en color rojo.

[ Te puede interesar: ¡Conoce la casa de gobierno de Los Cabos que rifará la Lotería Nacional este 2022! ]

En el caso de la violencia familiar, el estado de Baja California Sur tuvo una tasa de 312 casos por cada cien mil habitantes al cierre del 2021, de acuerdo al semáforo delictivo, lo cual también es color rojo al estar por encima de la media nacional de 201.

En los delitos de violación se encuentra en el cuarto puesto a nivel nacional, tras haber cerrado el año con 32.1 casos por cada cien mil habitantes, por encima de la media nacional de 16.8.