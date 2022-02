Periodistas de Baja California estallan contra autoridades; reclaman protección

El gremio periodístico de Baja California se encuentra en oposición a la propuesta de las autoridades del estado en torno a las personas que protege el mecanismo, al señalar que en la definición ambigua que están dando al sujeto de protección estatal podrían colarse personas al servicio del crimen organizado que simulan ser reporteros.

Se reunieron en Baja California la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas y el director federal del mecanismo de protección, Enrique Irazoque Palazuelas; con el gremio periodístico en la entidad, con el fin de trabajar en la legislación alrededor del mecanismo de protección a periodistas de México, pero no llegaron a un acuerdo.

“Estamos descontentos porque protege el gobierno federal y estatal a criminales que no son reporteros y que hacen páginas para narcotraficantes, nada más se la pasan halconeando. Estamos descontentos por eso”, señaló la reportera Ana Lilia Ramírez, cuyo reclamo fue respaldado por sus colegas presentes, de acuerdo a la revista Proceso.

Sonia de Anda, de la agrupación ‘Yo sí soy periodista’, se sumó al reclamo de Ramírez, señalando que el mecanismo no puede seguir siendo utilizado por personas al servicio del crimen organizado que difunden mensajes cuya ética y legalidad difieren del marco jurídico de un medio de comunicación.

Mesa de atención a periodistas en Tijuana, Baja California Mesa de atención a periodistas en Tijuana, Baja Californiadistas. Posted by Secretaría de Gobernación on Thursday, February 24, 2022

La situación estaba siendo transmitida en vivo en las redes sociales de la Secretaría de Gobernación, pero fue cortada inmediatamente que los periodistas comenzaron a confrontar a las autoridades y a las personas al servicio del narcotráfico a quienes refirieron sus acusaciones.

“No es verdad lo que dice que nos protegen; yo puse una demanda por acoso y a la fecha el gobierno del estado no me ha hablado, si el señor me hubiera querido violar ya lo hubiera hecho hace meses”, fueron las declaraciones de Ana Lilia Ramírez, quien volvió a tomar la palabra después de que cortaran la transmisión en vivo.

“Nos tienen expuestos desde hace muchos años y nosotros queremos resultados, que dejen de proteger a reporteros que dicen que son reporteros, porque no lo son y que trabajan con grupos criminales aquí en Baja California”, añadió.

Finalmente, la palabra le fue retirada a Ana Lilia Ramírez por los funcionarios de comunicación social del estado, reporta la revista Proceso.