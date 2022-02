Tenis.-Nadal: “Es increíble cómo cambian las cosas de un día a otro”

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que le resulta «increíble» pensar que ya acumula tres títulos en 2022, con la conquista esta madrugada del torneo de Acapulco (México), después de varios meses de ausencia en 2021 por su lesión en el pie en los que «prácticamente» no pudo «entrenar», y ha afirmado que está «feliz y disfrutando del momento».

«Lo más importante hoy es que he ganado un torneo de mucho prestigio dentro del mundo del tenis, en el que antes de empezar había cinco de los seis mejores jugadores del mundo. Llevarme la victoria aquí significa mucho. Poniendo la vista atrás, todo esto parecía increíble, es increíble cómo las cosas cambian de un día a otro, prácticamente de no poder entrenar a estar en el momento que estoy», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el balear destacó que durante ese tiempo de baja mantuvo «una buena actitud y una buena capacidad de trabajo», y que eso ha facilitado su recuperación. «Pero jamás hubiera imaginado estar en la posición que estoy ahora mismo. Estoy feliz y disfrutando cada momento», manifestó.

Además, se mostró satisfecho de haber podido con el británico Cameron Norrie (6-4, 6-4), uno de los tenistas «más en forma» en la actualidad. «No ha sido mi mejor partido del torneo. Es un título más que añadir a mi carrera. Mi servicio ha funcionado bien esta noche. Las sensaciones no han sido las mejores, pero tampoco malas, he jugado con oficio», subrayó.

«No perdí un set en todo el torneo. Los primeros días fueron partidos más o menos rápidos y desde el partido con Paul fueron partidos más largos. Para mí, que soy un jugador que pierde mucho líquido, es un poco complicado jugar en estas condiciones pero he respondido bien», continuó.

Por último, Nadal reflexionó sobre su comportamiento en la pista y fuera de ella. «Nadie es ejemplar en todos los sentidos, todos cometemos errores, lo importante es que no sean muy grandes y no repetirlos. Me gusta lo que hago, valoro muchísimo la suerte que tenemos los tenistas profesionales; me considero un afortunado de la vida, he conseguido hacer de uno de mis ‘hobbies’ mi trabajo y he tenido mucho éxito. Sería muy desagradecido tener una actitud negativa», expresó.

«Hay mucha gente en el mundo que lo pasa mal como para ver que gente a la que la vida le sonríe está enfadada. Esta es una premisa que siempre he tenido presente, son valores que he recibido en mi casa. Creo que siempre he tenido una buena capacidad de autocontrol, intento mantener una actitud intermedia. Me esfuerzo día a día para alargar esto lo máximo posible y, sobre todo, para disfrutarlo», finalizó.