Asesinatos, secuestros y atracos, los días ‘negros’ en la CDMX

Las calles de la Ciudad de México, territorio donde viven poco más de nueve millones de habitantes, esconden historias de amor, esperanza y resiliencia, pero también de desafortunados sucesos en torno a la inseguridad -con altibajos- que perdura en esta entidad.

Testimonios recabados por este diario dan cuenta del miedo que ha proliferado en esta gran urbe, desde los atracos a plena luz del día hasta homicidios y secuestros que han marcado la vida de las personas.

El tema más hablado entre la población -y del que menos se ha tomado importancia por las autoridades locales a lo largo del tiempo- es el de los robos a los que son víctimas diariamente los capitalinos, en el transporte, en vía pública o en sus propios hogares.

“Recuerdo un asalto hace más de 20 años en Plaza de las Estrellas, en un puente sobre Circuito, era un muchacho que llevaba un ‘alfilerillo’, nos quitó nuestras cosas aunque no nos hizo nada”

Esta mujer siempre ha sido laboralmente activa, transitando por calles y avenidas de la ciudad y asevera que ‘la delincuencia no ha disminuido’.

Su declaración coincide con la de Leticia Garrido, también originaria de la capital del país, quien opina que ‘no hay persona con la que platique y tenga una experiencia desafortunada en esta ciudad, de ella o de algún familiar’.

La historia de Rocío Guerrero está marcada con atracos, el último, hace algunos años que le dejó una herida en la cabeza.

“Me asaltaron y me abrieron la cabeza con un cuchillo. Los delincuentes no miden. Desafortunadamente las que están en la mira de esta personas son las mujeres, son el sexo débil, las que no se pueden defender”

— - lamentó.