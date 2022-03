Fútbol/Copa.- Iraola: “Todos los jugadores, en el porcentaje que sea, creen que podemos conseguirlo”

El técnico confirma la baja de Radamel Falcao

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, reconoció este miércoles que están ante la «oportunidad única» de jugar pro primera vez en la historia del club de jugar una final de Copa del Rey, por lo que cree que la vuelta de semifinales ante el Betis no es un «partido difícil de preparar» a nivel motivacional, porque «todos los jugadores creen» que pueden remontar, al mismo tiempo que confirmó la ausencia de Radamel Falcao.

«A nivel motivacional no es un partido difícil de preparar. Solo con el ambiente que va a haber en el Villamarín, con la posibilidad real que existe de poder jugar la primera final de Copa en la historia del Rayo Vallecano no tienes que achuchar mucho al jugador. Todos, sabiendo que es muy difícil y que hay que hacer algo muy complejo, todos, en el porcentaje que sea, creen que podemos conseguirlo», expresó Iraola en la previa del encuentro de este jueves (21.00) ante los verdiblancos.

El técnico insistió en que tienen que «salir a ganar», porque «todo lo que no sea eso», no les vale. «Ellos cuentan con esa ventaja, como les pasó en el partido del Zenit. Nos creo que ninguno cambie su forma de jugar por haber un gol de diferencia. Ambos sabemos a lo que jugamos, y habrá que hacer ajustes. Según vaya pasando el partido, si tenemos que asumir riesgos, lo tendremos que hacer», analizó.

Iraola entiende que para el club y su afición este partido genere una «motivación increíble». «Poder, sabiendo lo difícil que lo tenemos, ser el grupo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey es una oportunidad única para todos los que estamos en el Club. Tenemos que exprimir las opciones que tenemos al máximo, que cuando pite el árbitro no nos podamos arrepentir de nada», pidió.

«Pasar o no ya dependerá del acierto y los errores nuestros y del rival, de muchas cosas, pero que nosotros demos todo lo que tengamos y que eso sea lo único que cuando pite el árbitro no nos podamos reprochar», añadió.

«CONFIAMOS EN TENER OPCIONES DE PODER DAR LA SORPRESA»

El entrenador del equipo de la barriada madrileña espera un «muy buen» Betis, que «está rindiendo a un nivel muy alto». «Nos conocemos bien, es el cuarto partido que vamos a jugar esta temporada. En los tres anteriores, no hemos sido capaces de ganarles. Yo creo que competimos los otros tres partidos, uno de ellos lo empatamos y los otros los perdimos por la mínima. Aunque, evidentemente, estamos condicionados por la ventaja que tienen en el marcador y que se ganaron en el partido de ida», lamentó.

Además, una victoria en el Benito Villamarín podría acabar con la mala dinámica del equipo, que suma cinco derrotas consecutivas. «Nos esperan tanto el partido del Betis, como el partido del Cádiz. Son partidos muy distintos, pero hay que cogerlos según vienen. Al final, la Copa no tiene nada que ver con la Liga, hasta ahora el equipo ha hecho buenos partidos y confiamos en seguir esa buena línea en Copa, dar rendimiento muy alto para tener opciones de poder dar la sorpresa», deseó.

Pero Iraola no podrá contar, por lesión, con Radamel Falcao. «Tiene una lesión muscular ‘pequeñita’ y ahí no hay opción de poder arriesgar. El tema muscular hay que esperar a que cicatrice y hasta eso no podrá estar con nosotros», afirmó.

Finalmente, el técnico quiso referirse a la afición, para madarle un mensaje de «gratitud». «Gracias por habernos acompañado en el camino. Me estoy acordando de Guijuelo, del campo del Bergantiños… Tuvimos desplazamientos complejos y gente apoyando desde el principio. Ellos han creído tanto como el grupo de jugadores que podíamos hacer algo muy bonito en la Copa, o por lo menos yo lo he sentido así desde dentro y estamos encantados de tener opción de poder jugar un final de Copa», concluyó.