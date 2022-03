Portaltic.-Los usuarios de Facebook consumen principalmente publicaciones compartidas por sus amigos

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

Meta ha publicado el Informe de contenido más visto en Facebook (WVCR, por sus siglas en inglés) correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, en el que detalla cuáles han sido las publicaciones más visitadas y los enlaces que han registrado mayor número de clics en Estados Unidos y con el que ha determinado que la mayoría de los usuarios consume publicaciones compartidas por sus amigos, grupos o páginas que siguen.

Este informe, que incorpora los datos sobre las visualizaciones que tuvieron lugar entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año, tiene como objetivo proporcionar mayor transparencia y contexto sobre lo que los usuarios de Facebook en Estados Unidos visualizan en la plataforma, según ha informado Meta.

Para ello, comparte los dominios, enlaces, páginas y publicaciones más vistas en el ‘feed’ durante un trimestre determinado. Además, incluye contenido recomendado por Facebook. Sin embargo, este informe no incorpora los datos relacionados con anuncios o contenidos vistos fuera del ‘feed’, como en las secciones de Watch, Marketplace u otros lugares dentro de la aplicación.

Los recuentos de visualizaciones y espectadores se basan en las reproducciones tanto de contenidos públicos como de contenidos privados. No obstante, Facebook tiene en cuenta que la mayor parte de los usuarios ven contenidos personalizados subidos por los contactos de sus listas de amigos, por lo que los detalles de este informe son solo una pequeña parte del número total de visualizaciones.

Con respecto al trimestre pasado, Meta ha señalado que este informe incluye la aparición de los vídeos breves denominados ‘Reels’, que se lanzaron en Estados Unidos a finales de septiembre de 2021 y que se han ampliado a nivel global recientemente.

Según Meta, el comportamiento generalizado de los usuarios de Facebook en Estados Unidos es el de ver publicaciones de sus amigos o de los grupos a los que pertenece en el ‘feed’, sin enlaces.

Tanto es así que el 86,8 por ciento de las visualizaciones que tuvieron lugar en el último cuatrimestre del año pasado procedían de publicaciones compartidas por los amigos o conocidos de estos usuarios, grupos o páginas que habían seguido.

Del 13,2 por ciento restante de visualizaciones, el 10,7 por ciento surgieron de recomendaciones de ‘feed’ -que muestran a los usuarios contenidos de páginas o perfiles públicos con los que no están conectados, pero que podría interesarles-, mientras que el 2,5 por ciento provino de espacios como Eventos.

Además, la mayoría de las visualizaciones durante el cuartro trimestre de 2021 en Estados Unidos, el 84,5 por ciento, no incluían un enlace a una fuente externa de la red social de Meta.

Mientras, el 14,6 por ciento que sí lo llevaban, solían proceder de páginas que los usuarios sí seguían. En este último caso, se incluyen publicaciones que también pueden contener imágenes o vídeos, además de estos enlaces.

Los enlaces más populares en Facebook en el cuarto trimestre de 2021 fueron contenidos y vídeos de humor, cultura y cocina. Conviene destacar que en esta lista no aparecen enlaces que no son de Facebook ni de Instagram ni de servicios de correo electrónico, como Gmail.

Así, los 20 enlaces que registraron mayor número de clics en el cuarto trimestre representaron colectivamente el 0,1 por ciento de todas las visualizaciones de contenido del Feed en Estados Unidos, una cifra que no ha variado con respecto al trimestre anterior.

En este caso, los enlaces más visitados fueron los canales de YouTube Heartwarmingthings y The Kiwi o las páginas web Steve FM 104.9, London Edge, Austin Kellerman, My Incredible Recipes y ABC News, entre otros.

Este resumen también incorpora los dominios o páginas web más vistas, así como los enlaces, páginas y publicaciones individuales que la mayoría de los usuarios vieron o reproduccieron durante el cuarto trimestre de 2021.

Según Meta, los dominios de noticias representaron alrededor del 0,4 por ciento de todas las visualizaciones del contenido del ‘feed’. En el ranking figuran YouTube, TikTok, GoFundMe, Amazon, Twitter, LinkedIn, Spotify, Tenro GIF Keyboard, NBC y CNN en las primeras posiciones.

Por otro lado, la mayoría de las páginas más vistas estaban relacionadas con el estilo de vida y el entretenimiento, una tendencia que se venía dando desde el análisis del tercer trimestre del año 2021.

Las páginas más vistas representaron en conjunto alrededor del 1,1 por ciento de todas las visualizaciones de contenido en Estados Unidos y en primera posición se situó una eliminada de la red social por violar los estándares de su comunidad de la que Meta no ha revelado su identidad.

Le siguieron Thinkarete, WomenWorking.com, Do You Remember When, Newsner, LASBible Australia, The Dodo, 3AM Thoughts, 97,1 QMG y Eric Alper, que se sitúan en los primeros puestos de la lista.

Además, la red social ha señalado que la mayoría de las publicaciones más vistas en Facebook contenían un vídeo, una imagen o eran mensajes de texto sin elementos multimedia y también estaban relacionadas con el entretenimiento y el humor.

Entre los vídeos más visitados destaca uno en el que una mujer árbitro se enfrenta a un jugador, con 92,3 millones de visualizaciones, una pareja pillada en un baño por la policía durante un partido del equipo Carolina Panthers (71,1 millones) y una ballena interactuando con un surfista (64,2 millones).