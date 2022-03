¿Qué es Monterrey VI? El proyecto para dar agua a Nuevo León que Samuel García quiere pero AMLO no

La problemática del agua en Nuevo León llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el gobernador del estado, Samuel García, propusiera reactivar un proyecto hidráulico que la ciudadanía logró detener en el sexenio de Rodrigo Medina, pues consistía en tomar agua del Río Pánuco para llevar a Monterrey.

López Obrador dijo que, pese a no ser un opositor de lo que propone el gobernador de Nuevo León, no cree que los habitantes de La huasteca potosina permitan que se reactive el proyecto medinista.

“La gente de la Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior, y el mismo gobierno del estado los que estaban antes. Aun siendo esta empresa muy influyente.

“No veo que haya condiciones, pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos”, dijo el mandatario federal.

Agregó que el gobierno federal ya está apoyando al estado en dicha problemática, pues están aportando dinero para la construcción de la presa libertad, tema para el cual señaló, estaría próximo a reunirse con Samuel García.

“Se había iniciado ya un proyecto para impulsar lo de la presa libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua de la presa libertad. Desde luego es un proyecto que requiere recursos, nosotros vamos a ayudar, la federación va a ayudar.

“Estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León, lo cierto también es que no creo aunque yo no soy opositor, no creo viable factible el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir. Ya sería muy difícil”, expresó López Obrador.

La presa Libertad es un proyecto hidráulico para dar solución a la problemática de agua en Nuevo León en el mediano plazo, pues comenzaría a dar agua en aproximadamente cinco años, además de ser costosa y tener un rango de vida corto.

Actualmente en Monterrey, las presas tienen un plazo de vida de aproximadamente un mes, mientras que algunos hogares del área metropolitana ya están sufriendo períodos largos de cortes de agua.

El proyecto Monterrey VI, que consiste en traer agua desde el Río Pánuco hasta Nuevo León mediante una cuenca que desemboque en la presa Cerro Prieto, fue cancelado en el 2015 por ser considerado ecocida.

Desde que Samuel García habló de reactivarlo para subsanar la crisis que enfrentan los neoleoneses ha habido rechazo de la población, principalmente los habitantes de la huasteca y el mismo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien ha declarado, no permitirá que se lleve a cabo la obra.

Dicha aseveración fue repetida por López Obrador, al considerar que las personas no quieren que se lleve agua del Río Pánuco a Nuevo León, y sería muy difícil seguir con el proyecto.

“Los estados, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas pero no quieren que se utilice el agua del Río Pánuco, no quieren.

“Ese es un proyecto que viene en efecto desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que había. Higa. y en el sexenio del presidente Peña Nieto se canceló el proyecto, se llegó a ese acuerdo de que no era posible”, mencionó.