España.- Felipe González dice que Putin “arrasará” Ucrania y lo compara con Maduro: “Tampoco son tan diferentes”

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha sostenido que el presidente ruso, Vladimir Putin, terminará «arrasando» Ucrania y ha cargado contra aquellos líderes políticos que lo apoyan, entre los que ha destacado al presidente venezolano Nicolás Maduro. «No parece que sean lo mismo, pero tampoco son tan diferentes».

Así de tajante se ha mostrado González en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la guerra en Ucrania tras la invasión de este país por parte de las tropas rusas.

En este sentido, ha criticado el apoyo que le brindan líderes latinoamericanos como el de Brasil, Jair Bolsonaro, el de Nicaragua, Daniel Ortega, o el de Venezuela, Nicolás Maduro, refiriéndose a todos ellos como «hijos de Putin».

«Maduro apuesta incondicionalmente por la paz de Rusia, como si la paz de Rusia estuviera en peligro», ha sentenciado González, a la vez que ha insistido en que Putin apoya en Europa a todos aquellos partidos políticos que «sin ser de extrema derecha» crean «problemas de estabilidad».

«Es bastante conocida su interferencia en la crisis catalana. Habrá que analizarlo mucho más, pero es bastante conocida», ha ejemplificado.

En relación con la guerra en Ucrania, ha asegurado que si él fuese en este momento presidente del Gobierno no enviaría tropas a Ucrania ya que no es una decisión que pueda tomar «ni la UE ni la OTAN», ha señalado, a la vez que ha augurado que el conflicto durará «mucho tiempo» y que los ucranianos «no se van a resignar a soportar las botas de Putin sobre su cuello».

A su juicio, Putin terminará arrasando Ucrania pero cree que va a conseguir «poco para él» y «mucho desastre para Ucrania y para el mundo». «Va a conseguir que Ucrania consolide su identidad como nación independiente. Tardará lo que tarde pero eso no tiene vuelta atrás», ha manifestado.

AYUSO EN LA LÍNEA DE TRUMP

En otro punto, preguntado por la crisis interna en la que se ha visto envuelto el Partido Popular, desde que saliera a la luz la supuesta comisión que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de un contrato sanitario, González se ha referido al asunto como una «desgracia interna» que desea que se resuelva. «Nos vendrá bien a todos», ha exclamado.

Al hilo, ha indicado que dicha crisis se ha desencadenado pr «errores de gestión» en la formación ‘popular’ aunque ha apuntado que «algo más habrá pasado»

De forma paralela, preguntado en concreto por si cree que la presidenta madrileña es «lo más parecido al ‘Trumpismo'», Felipe González ha asegurado que «de aspecto es mucho más desagradable (Donald) Trump», pero que Ayuso sigue «un poco» la línea del expresidente estadounidense.

«No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación y decisión en uno de los consejos de la OTAN y me cuesta encajarla», ha admitido González.

En este sentido, ha subrayado que mantiene una relación «personal» con el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, y que se entiende «con facilidad» con él aún sabiendo los puntos ideológicos que les diferencian.

REY EMÉRITO

En la entrevista, el expresidente también ha sido preguntado por el Rey emérito, Juan Carlos I, de quien ha dicho que «tiene que volver sin duda» a España. «Desde el punto de vista institucional me parece evidente y desde el punto de vista de un problema político», ha sentenciado.

De forma paralela, ha asegurado que tiene contacto con el actual jefe del Estado, Felipe VI, aunque «a veces» pasan más de cinco meses y no se llaman.

González ha asegurado que Juan Carlos I y Felipe VI son «muy diferentes» y ha resaltado del jefe del Estado que su formación es «infinitamente más completa» que la de su padre. «Es mucho más reflexivo, más sosegado y más intuitivo. No tienen mucho que ver», ha sentenciado.