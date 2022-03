8M: Dirigible sobrevuela en la CDMX para exigir justicia por feminicidios

Con los mensajes “Ninguna en el olvido” y “10 feminicidios diario”, fue captado un dirigible sobre la Ciudad de México previo a la Marcha del #8M, en protesta por los feminicidios en todo México.

El zeppelin que lucía dos leyendas: ‘10 feminicidios diarios’ y ‘Ninguna en el Olvido’ fue visto por los capitalinos en distintos puntos de la Ciudad de México, como: Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central, entre otros.

Se trata de una acción feminista denominada ‘Con dolor en el cielo’. Con los hashtags #FuimosTodas, #FuimosTodxs, #ConDolorEnElCielo, #FeministasTomanElCieloDeMéxico, #MexicoFeminicida, #NiUnaMás las mujeres buscan visibilizar la violencia de la que son víctima en México.

“Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas. Desde el cielo les hablamos a ellas y a ustedes...”

“Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo...

“Nos dijeron qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos.Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas:entonces subimos al cielo porque ahí no hay límites”, fueron los tuits que publicó el Instituto para las mujeres en la Migración (IMUMI).

#FeministasTomanElCieloDeMéxico #ConDolorEnElCielo

📢Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas. Desde el cielo les hablamos a ellas y a ustedes... pic.twitter.com/D7s9NiMCgC — IMUMI (@IMUMIDF) March 7, 2022

A través de las redes sociales, cientos de usuarios compartieron fotografías y videos del recorrido del dirigible en la capital mexicana.

Hay un dirigible sobrevolando la ciudad que recuerda que ninguna víctima de feminicidio debe quedar olvidada.#NingunaEnElOlvido pic.twitter.com/DiRmWRNkPL — Richie 🤓 (@tuitmenos) March 7, 2022

