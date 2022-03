¿Cuáles son las zonas más peligrosas para las mujeres en la Ciudad de México?

La violencia de género es una de las problemáticas más arraigadas en nuestro país y la Ciudad de México no es la excepción. Tan solo en 2021 la CDMX se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a feminicidios, con 69 incidentes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A finales de 2021, las autoridades de la CDMX celebraron una reducción del 25% en cuanto a los feminicidios. No obstante, durante enero de 2022 este ilícito tuvo un repunte con seis presuntos casos, lo que posicionó a la capital en el segundo lugar a nivel nacional, de acuerdo al SESNSP. Mientras que entre 2020 y 2021 las investigaciones por violencia familiar crecieron 25%.

Hasta 2020, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, identificaba a las colonias Centro, Doctores, Roma, Agrícola Pantitlán, Del Valle, Juárez, Buenavista, San Felipe de Jesús, Guerrero, Tacubaya y Pedregal de Santo Domingo como algunos de los territorios que concentraban la mayor incidencia delictiva en la Ciudad de México.

Para el 8 de marzo de 2021, la CDMX lanzó la estrategia Mujeres SOS: Red de Mujeres en Alerta por ti, mediante la que 232 mujeres visitarían las 170 colonias más peligrosas para la mujeres, entre las que figuran las antes mencionadas.

Mariell Gutiérrez, Alicia Franco y Monserrat Pérez, integrantes de la asociación civil de carácter feminista Data Cívica, comentaron que existen zonas en la CDMX que son peligrosas para cualquier persona, como las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, cuyas tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2021 fueron de 21.04 y 16.74, respectivamente; no obstante, aclararon que esto no implica que son más peligrosas para las mujeres.

Las integrantes de Data Cívica parten de la premisa de que ”los datos no reflejan la realidad de los delitos”, pues no todos los ilícitos se denuncian y aparecen en las bases de datos abiertos de las alcaldías o del gobierno de la CDMX. “No todos los delitos se reportan ante el Ministerio Público, y no todos los delitos que llegan al MP culminan en una carpeta de investigación”, explica la analista de datos, Monserrat Pérez.

Data Cívica compartió con Publimetro un análisis de los delitos en que afectaron más a las mujeres en la Ciudad de México durante 2021, entre los que figuran el acoso sexual, abuso sexual, las violaciones y violencia familiar.

Las alcaldías más violentas para las mujeres en 2021

Las alcaldías que aparecen en el recuento de Data Cívica son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, La Magdalena Contreras y Xochimilco.

Delitos sexuales

La alcaldía Cuauhtémoc fue una de las cuatro demarcaciones más peligrosas para las mujeres durante 2021. En ese lapso la demarcación reportó 163 víctimas mujeres en carpetas de investigación de abuso sexual por cada 100 mil mujeres; 82 por acoso sexual; y 31 por violación.

Le siguen Venustiano Carranza con una tasa de 93 carpetas de investigación de víctimas mujeres de abuso sexual por cada 100 mil mujeres, y Miguel Hidalgo con 72. Xochimilco concentró 27 víctimas de violación en carpetas de investigación por cada 100 mil mujeres durante 2021.

Iztapalapa también mostró un incremento del 22.64% en cuanto a las carpetas de víctimas de violación entre 2020 y 2021, pues pasó de 265, a 326 casos reportados.

Violencia familiar

En violencia familiar la alcaldía Cuauhtémoc lidera con 719 casos por cada 100 mil mujeres; sin embargo, otras demarcaciones también presentan focos rojos en este rubro como Milpa Alta, Tláhuac y La Magdalena Contreras.

Feminicidios

La alcaldía Gustavo A. Madero se posicionó como la quinta alcaldía a nivel nacional en cuanto a presuntos delitos de feminicidio durante 2021, con 13 incidentes, según datos del SESNSP. Los feminicidios aumentaron 44% en la GAM con respecto a lo ocurrido en 2020.

Iztapalapa ocupa el segundo lugar en la CDMX con 10 de estos ilícitos, y el onceavo a nivel nacional. Mientras que el tercer puesto a nivel local, 23 en la escala nacional, lo ocupa la alcaldía Cuauhtémoc con siete feminicidios.

“La violencia de género no solo es esa violencia extrema, sino que tiene muchas formas previas que pueden ayudar a prevenir esa violencia última, que es esta violencia que priva la vida. Muchas de estas violencias empiezan desde la distribución del trabajo doméstico que no permite que las mujeres tengan un sustento, un trabajo remunerado; hasta disminuir lo que dice una persona por el simple hecho de ser mujer”. — Alicia Franco.

Violencia arraigada

Las agresiones contra las mujeres se manifiestan de diversas formas. Van desde los comentarios y los tocamientos inapropiados, hasta violencia física, la violación y, en el peor de los casos, asciende al feminicidio. Dicha violencia es resultado de una discriminación arraigada y, por mucho tiempo, no percibida, que los gobiernos en turno y la sociedad tienen el deber de combatir y erradicar.

En los últimos años la violencia de género se ha vuelto parte de la discusión pública gracias a que las mujeres de todas las edades y los movimientos feministas han exigido el cese a la violación de sus derechos, así como el castigo a los delitos de odio que se cometen en su contra.

El escritor chileno, Roberto Bolaño, expuso este tipo de violencia en su novela 2666, que lleva a la ficción el asunto de las muertas de Ciudad Juárez en los años 90, y que a más de 20 años de distancia tiene a México con 23 estados con alertas por violencia de género contra las mujeres, incluyendo a la CDMX.