Reconocimiento de derechos femeninos ‘depende’ de las implicaciones

Estar de acuerdo en algo, ‘siempre y cuando no me afecte a mí’, prevalece en el discurso de los mexicanos, en particular para el reconocimiento de los derechos de la mujeres, según los resultados de una encuesta.

Un estudio global elaborado por Ipsos con motivo del Día Internacional de la Mujer 2022 revela que los mexicanos se ubican (con 55%) por arriba de la media global (55%) al reconocer que la desigualdad de género existe; sin embargo, al preguntar sobre otros aspectos relacionados la proporción disminuye considerablemente.

Particularmente esto ocurre con el feminismo, ya que 39% de los mexicanos considera que esta ideología hace más daño que beneficio.

En el caso de los hombres, 43% tienen esa visión, y 34% de las mujeres también lo considera así.

Sin embargo, los habitantes de México no son los únicos que ‘no comulgan’ con el feminismo, también comparten esa postura habitantes de Rusia y de Perú.

Hombres se sienten amenazados por mujeres

Otro dato revelador del estudio de Ipsos es que 21% de la población encuestada en México considera que los hombres han retrocedido en términos de poder económico, político o social, como resultado del feminismo.

Eso lo piensan más los hombres (25%) que las mujeres (18%), pero justo contrasta con el reconocimiento inicial que se hace de la desigualdad que prevalece, sólo en caso de no afectar intereses directos.

Cuestionan credibilidad de mujeres

La encuesta también aborda la problemática de los abusos sexuales a mujeres, y en este caso 15% de los consultados a nivel global piensa que las víctimas tienden a exagerar sus versiones y que son ellas quienes de alguna forma provocan los actos de violencia.

Donde sí hay un apoyo mayoritario es respecto al acoso en línea.

Esto implica que la gran mayoría global está en desacuerdo con las formas de contacto en línea que implican un comportamiento o lenguaje abusivo –86%–, y en el caso de México se eleva a 91% de los encuestados.

Según Ipsos, sólo el 5% de los mexicanos podría tolerar el envío de imágenes sexualmente explícitas no solicitadas o el llamado cat fishing –hacerse pasar por otra persona en línea a través de un perfil falso–, quizá como resultado del avance de la legislación al respecto, en particular la Ley Olimpia.

Esos son los resultados de una encuesta aplicada en 30 países por Ipsos en su plataforma en línea Global Advisor, llevada a cabo durante enero y febrero de 2022, explica la consultoría.