¿Violaciones, golpes y amenazas? Redes sociales desatan caos en UANL

La preparatoria 8 de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo una jornada de Seguridad Pública, tránsito y bomberos, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud de Guadalupe, ciudad donde se ubica el plantel educativo.

Entre la jornada llevada a cabo en el plantel se realizó una conferencia respecto al consumo de alcohol y actividades lúdicas para la detección y prevención de adicciones.

En este contexto, patrullas y policías estuvieron presentes en la preparatoria, al igual que la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y este sería el primer origen de los rumores.

Cerca de las 11 de la mañana los estudiantes de la preparatoria 8 de la Autónoma de Nuevo León habrían comenzado a circular fotografías que se tomaron sus compañeros arriba de las patrullas simulando estar detenidos, lo cual terminó por unirse a los rumores que tomaron lugar en la prepa 22.

Una publicación en un perfil de Facebook de un supuesto estudiante de la preparatoria 22 en el que responde a acusaciones de violación en su contra con una amenaza de muerte y tiroteo a quien lo señaló, incrementó los rumores de violencia.

“Ya no me importa, mañana 11 de marzo haré un tiroteo en #prepa22 de Juárez con unos amigos. Voy a ir sobre la idea de matar a Karen, es una estúpida dijo que la había violado pero bien que le gustó ya no me importa si me muero se va el maestro y los que me alcance a llevar conmigo no hay seguridad que nos pueda hacer algo nada más hay dos prefectos en la entrada jaja que van a hacer #UANL”.

El día 9 de marzo, múltiples estudiantes mujeres en distintos campus de la Autónoma de Nuevo León denunciaron acoso por parte de sus compañeros y profesores al interior de la institución, lo cual habría provocado molestia entre los supuestos agresores y presuntamente desatado la violencia.

Como parte de las jornadas de concientización por el día de la mujer, en el baño de la preparatoria 22 fue colgado un cartel con una mano pintada en color rojo, haciendo referencia a la violencia que viven las mujeres.

La hoja con la mano roja pintada en el baño de la preparatoria fue circulada en grupos de WhatsApp como una supuesta amenaza de los agresores a las estudiantes.

🚨CON ESTO NO SE JUEGA, por favor denle mucha mucha difusión, seguiremos compartiendo post relacionados a este tema🚨 #UANL #prepa22 Posted by Bloque Negro Puebla on Thursday, March 10, 2022

A estas alturas, las alumnas de las preparatorias de la UANL ya comenzaban a circular rumores de una adolescente violada en el baño de un plantel; adjuntando las fotografías primero de la publicación del compañero que hizo la amenaza, segundo de los alumnos de la preparatoria 8 simulando una detención y tercero de la mano roja en el sanitario.

El pánico se desató y se extendió a las preparatorias 1, 15, 7, 23 y 16, alcanzando ya los municipios de San Nicolás, Apodaca, Monterrey, Santa Catarina y Guadalupe, y al caos comenzaron a sumarse las facultades.

Se esparcieron rumores de que en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en Ciudad Universitaria, comenzaron a agredir a las estudiantes detectadas como activistas feministas que portaran algún pañuelo o accesorio verde o morado, después incrementó el pánico diciendo que estudiantes hombres portaban armas de fuego en el campus.

Después el caos se extendió hasta el campus de Mederos, al sur de Monterrey, en las facultades de Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación. A esta altura ya se habían suspendido exámenes y clases en toda la universidad, nivel superior, posgrado y medio superior.

En un intento de calmar las aguas del pánico, la Universidad emitió un comunicado oficial de que no se habían registrado incidentes de violencia en los campus, pero esto lejos de tranquilizar a las estudiantes generó molestia y acusaciones de que la institución estaba intentando encubrir agresores por temas de evadir escándalos.

Hasta el momento no se han podido negar ni confirmar los atentados de violencia ni las amenazas, pues las cifras oficiales del gobierno y la universidad han diferido a las declaraciones de supuestos estudiantes que aseguraron haber sido testigos pero no han dado pruebas contundentes, solamente videos antiguos que circulan en redes, audios y las fotografías previamente mencionadas.

También han circulando capturas de pantalla de supuestos estudiantes advirtiendo sobre la violencia, y personas que aseguran en audios de los cuáles se desconoce su origen, tener información confidencial de entes de seguridad pública o de la universidad, donde dicen que los atentados contra las mujeres seguirán, principalmente si pertenecen a algún movimiento feminista.

Colectivas feministas habían estado activándose en la universidad mediante jornadas de ‘tendederos’ donde denunciaban la violencia sexual que han recibido en los planteles, y una manifestación estaba convocada en Ciudad Universitaria para el día 14 de marzo, la cual fue suspendida ante las amenazas de violencia.

En días anteriores también se movilizaron estudiantes de la Facultad de Odontología exigiendo mejoras en la calidad de la universidad y la democratización de la educación superior, bloqueando calles y entregando un pliego petitorio a las autoridades del plantel.

Los movimientos estudiantiles en el área médica de la Autónoma de Nuevo León no han cesado desde que empezó la inconformidad en la Facultad de Medicina por cambios en su metodología de evaluación, lo cual desembocó en que las autoridades dieron marcha atrás a las modificaciones.