Cvirus.- López Obrador descarta comprar más vacunas rusas Sputnik pero desliga la decisión de la situación en Ucrania

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado este lunes que las autoridades mexicanas vayan a comprar más dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik, pero ha desligado la decisión de las sanciones económicas impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania.

Según ha detallado en su rueda de prensa diaria, no hay necesidad de renovar el contrato con la productora rusa de la Sputnik V porque México ya tiene vacunas suficientes para todo el año y ha incidido en que el país norteamericano no se va a meter en el conflicto en curso.

«Se van a mantener todos los contratos, convenios que se tengan con todos los países, no se cancela nada. Y en el caso de vacuna (la Sputnik), pues ya no vamos a necesitar», ha indicado, antes de abundar en que, afortunadamente, México cuenta con una «reserva importante» que permite proteger a la población.

«Todo este año tenemos ya reserva de vacunas suficientes y está por conocerse el resultado de la vacuna Patria (suero en desarrollo en México)», ha continuado, según ha recogido ‘La Jornada’.

En referencia al conflicto, López Obrador ha pedido «buscar el diálogo, conseguir la paz y evitar la pérdida de vidas humanas». «Pero no nos metemos a tomar sanciones, mucho menos a mandar armas. Eso no, no participamos en eso», ha zanjado.

López Obrador ya había descartado cualquier tipo de envío de armamento a Ucrania, pues defiende que la nación norteamericana es «pacifista». El mandatario también dijo que todas las personas afectadas por la invasión rusa de Ucrania, sin importar su nacionalidad, que deseen refugio en México, «serán protegidos y bienvenidos».