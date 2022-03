Colombia.- El Tribunal Supremo de Colombia mantiene la petición de extradición de ‘Otoniel’ a EEUU

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Colombia ha decidido mantener la petición de extradición a Estados Unidos del jefe del Clan del Golfo, Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, negando así la solicitud de su defensa de detener el trámite.

El tribunal ha indicado que ‘Otoniel’ no figura como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los listados entregados por la guerrilla durante la desmovilización, por lo que no puede beneficiarse del Sistema Integral de Paz, que contempla garantías de no extradición, según ha recogido la prensa colombiana.

Según el documento que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz envió al Tribunal Supremo, ‘Otoniel’ figura como integrante de un bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que se desmovilizó de manera colectiva en 2005.

La prueba es clave porque la defensa del líder del Clan del Golfo solicitó la garantía de no extradición que contempla el Acuerdo de Paz, bajo el argumento de que en su momento fue excluido del Proceso de Justicia y Paz pese a que en aquel momento se acreditó que era colaborador de las FARC.

‘Otoniel’, sobre quien pesaban más de 120 órdenes de captura solo en Colombia desde hace cinco años, fue detenido el pasado 23 de octubre durante un operativo militar en la región de Urabá, en Antioquia. Estados Unidos solicita su presencia del líder paramilitar ante la Justicia para que pueda ser juzgado por varios delitos de narcotráfico y que le podrían acarrear hasta cadena perpetua.

Hasta su detención, comparada por el presidente de Colombia, Iván Duque, a la de Pablo Escobar en los años noventa, ‘Otoniel’ era considerado el mayor productor de drogas del mundo, poseyendo el control de al menos el 30 por ciento de la producción de cocaína de Colombia, unas 300 toneladas.