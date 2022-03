Fútbol/Champions.- Simeone: “Siento felicidad, cuando el equipo trabaja a mí me emociona”

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró pletórico tras conseguir el pase a los cuartos de final de la ‘Champions’ y aseguró que cuando ve a su equipo trabajar como este martes se «emociona», pero descartó pensar en ganar el título porque su principal preocupación siempre es el siguiente partido.

«Siento felicidad, aquí hay mucha gente trabajando para que las cosas salgan bien y mucha gente involucrada para salir de la irregularidad de este último mes y medio. Pero sobre todo por la reacción del equipo, cuando el equipo trabaja como equipo a mí me emociona», dijo Simeone en declaraciones a Movistar tras el 0-1 ante el Manchester United.

«Este equipo no tiene vergüenza de jugar replegado y sabiendo lo que hay que hacer para no encajar ante un equipo con muchas opciones como es el Manchester United. Incluso pudimos haber lastimado en varias ocasiones y el gol apareció antes del descanso. Luego en el segundo tiempo llegó uno de los mejores esfuerzos defensivos de toda la temporada. Esto me deja con alegría y por eso me voy a festejarlo tranquilo en el vestuario», añadió el argentino.

Preguntado por el partido de Antoine Griezmann, el ‘Cholo’ puso el acento en todos sus jugadores. «Todos son importantes, acá no hay uno que no haya dejado de trabajar bien en el partido de esta noche. Durante el partido sí que nos generaban esa percepción de estar cada vez más abajo con sus centros laterales, pero cambiamos el sistema, y Griezmann ayudó con esa posición en 5-4-1, con un gran esfuerzo», resumió.

«Y con un Joao Féliz que trabaja en la necesidad del equipo, y un Lodi que cada día crece más y Rodrigo también ha crecido y Herrera que nos saca de los problemas, y un Oblak que hoy nos volvió a dar tranquilidad en el juego aéreo y en balones de área», aseveró el ‘Cholo’.

Sobre Lodi, goleador del partido, lo tiene claro. «Está muy bien, hará un gol de tiro libre en cualquier momento, y no se sorprenderán, ya lo verán. Le tocó esperar mucho, pensar que vendría Reinildo… pero luego llegó la suspensión de Carrasco. Es fútbol. Y siempre que se entrena bien uno está preparado», apuntó.

Además, Simeone aseguró que no pueden pensar en qué habría pasado si reacciona antes esta temporada. «No podemos pensar eso, veníamos de una temporada brillante de haber salido campeones tras un torneo extraordinario en Liga, pero nos costó la regularidad… A partir de Osasuna mostramos otra energía y ahora las transiciones son mucho más rápidas y en el contragolpe podemos hacer daño a los rivales. Y eso es algo importante», zanjó.

«¿Ganar la ‘Champions? El camino sabemos cuál es. Ahora nos ocupa y nos preocupa el partido con el Rayo. Queremos regalarle al presidente Enrique Cerezo esta victoria en sus 1.000 partido oficiales. Ganar en Manchester, al Chelsea o al Liverpool no es fácil y todos estos recuerdos no se olvidarán, estarán para siempre», finalizó.