O.Próximo.- Mueren dos palestinos a manos de las fuerzas de Israel en sendas operaciones en Cisjordania

Muere tiroteado por la Policía un hombre en una ciudad de mayoría árabe en el sur de Israel

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Al menos dos palestinos, entre ellos un adolescente, han muerto este martes a manos de las fuerzas de seguridad de Israel en sendas operaciones llevadas a cabo en Cisjordania, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad palestino ha detallado que una de las víctimas es Nader Haizam Rayan, de 16 años, quien ha recibido varios disparos en la cabeza, el pecho y el estómago durante una redada en el campo de refugiados de Balata, situado en la ciudad cisjordana de Nablús.

Asimismo, ha indicado que otros tres palestinos han sido ingresados en un hospital de Nablús, entre ellos uno en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho. Testigos citados por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los soldados entraron en el campamento para realizar varios arrestos, lo que derivó en enfrentamientos con varios residentes.

La unidad de antiterrorismo de la Policía Fronteriza de Israel, especializada en operaciones encubiertas en Cisjordania, ha detallado que sus agentes entraron en Balata para arrestar a un sospechoso armado, tras lo que un grupo de palestinos lanzaron piedras y cócteles molotov contra ellos. Los agentes respondieron entonces con disparos y «neutralizaron a los agresores».

Asimismo, un hombre de unos 20 años ha muerto tiroteado por las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén, un incidente en el que otros seis palestinos han resultado heridos. El Ministerio de Sanidad ha identificado al fallecido como Alaa Shaham, quien ha recibido un disparo en el pecho.

En este caso, la Policía Fronteriza ha resaltado que arrestó a dos personas buscadas por las autoridades antes de ser atacada por residentes que lanzaron objetos desde varios tejados, según ha recogido el diario israelí ‘Yedioth Ahronoth’. Así, ha recalcado que los agentes abrieron fuego igualmente ante la situación.

Por otra parte, un hombre de 27 años identificado como Sanad Salem al Harbad ha muerto tiroteado por las fuerzas israelíes en la ciudad de Rahat, en el sur de Israel. La Policía ha dicho que el hombre abrió fuego contra varios agentes en la ciudad, situada en el desierto del Néguev, tal y como ha recogido el diario ‘The Jerusalem Post’.

Sin embrago, el alcalde de Rahat, Fayez abú Sahiban, ha negado que el fallecido hubiera abierto fuego contra la Policía. «Queremos que la Policía arreste a las personas que poseen armas de forma ilegal, pero el asesinato de esta mañana es obsceno», ha denunciado en declaraciones a la emisora israelí Kan. «Espero que esto no derive en disturbios. Los residentes me dicen que el joven que ha muerto estaba en el lugar, pero no tenía relación con los disparos», ha zanjado.