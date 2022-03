Sandra Cuevas asegura persecución política en su contra por sus negativas a Morena

Luego de que la jueza de control del Reclusorio Norte, Elma Maruri Carballo, emitiera medidas cautelares que contemplan la suspensión temporal de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, la edil refirió en una entrevista radiofónica que dicha situación se desprende de sus negativas a las presuntas invitaciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que Cuevas se reincorporara a Morena.

Cuevas Nieves explicó en el espacio noticioso que conduce el periodista Ricardo Rocha en Grupo Fórmula, que personas cercanas a la jefa de Gobierno se le habrían acercado para invitarla a volver a las filas morenistas, pero recalcó que su respuesta siempre fue negativa.

Las medidas cautelares contra Sandra Cuevas incluyen presentarse a firmar cada 2 meses, no acercarse a las presuntas víctimas y no dejar el país.

“No me lo perdonan, la jefa de Gobierno, ella, y a través de tres personas de su entera confianza me hicieron la invitación de regresar a Morena. Mi contestación siempre fue que no, que muchas gracias y que mi deber estaba en la alianza y que allí iba ayudar más y esta negativa de mi parte tiene consecuencias”.

— Detalló Cuevas en la emisión radiofónica.