“Ahórrense sus condolencias”: reprochan omisiones en el asesinato de Armando Linares

Este 15 de marzo fue asesinado en Michoacán el periodista Armando Linares López. El hecho causó indignación y el colectivo de periodistas #NiUnoMasMichoacán emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, al presidente, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; así como a los fiscales estatal y de la República; en el que pidieron a las autoridades ahorrarse sus condolencias y asumir responsabilidades por la violencia en contra de los periodistas.

El documento señala que las “llamadas de auxilio” que emitió el director del medio digital Monitor Michoacán tras el asesinato de su compañero, Roberto Toledo (31 de enero), no fueron escuchadas por las autoridades, cuya actuación fue calificada como omisa. Asimismo, cuestionan el papel del Estado mexicano en la violencia que viven los periodistas en el país, al cual tachan de indolente por “voltear el rostro” ante los que llamaron una realidad lacerante.

El colectivo pidió la no revictimización de Armando Linares, y exigieron al titular del Ejecutivo “tomar con toda la seriedad debida”, los asesinatos, agresiones y violaciones a los derechos de los gremios de periodistas y comunicadores en México.

La tarde del martes 15 de marzo unos sujetos abordaron a Armando Linares mientras iba llegando a su domicilio, ubicado en la calle Dr. Emilio García Norte de la colonia Carabanchel en Zitácuaro, y lo asesinaron a tiros. Las versiones preliminares indican que el homicidio habría ocurrido en frente de la esposa e hijos del periodista.

Ocho impactos de bala recibió el octavo periodista asesinado en México en lo que va de 2022. El homicidio Linares López –el segundo en Michoacán– se suma a los de José Luis Arenas Gamboa (Veracruz), Margarito Martínez (Baja California), Lourdes Maldonado López (Baja California), Roberto Toledo (Michoacán), Heber López Vázquez (Oaxaca) y Juan Carlos Muñiz (Zacatecas).

De acuerdo con el recuento de asesinatos de periodistas que realiza la organización internacional Artículo 19, los homicidios ocurridos durante primeros tres meses del año en curso ya supera al total de lo asesinatos de esta índole que ocurrieron durante 2021, cuando se registraron siete; mientras la cantidad de periodistas asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador asciende a 33, uno en 2018, 10 en 2019, siete en 2020, siete en 2021, ocho en 2022.

El 27 de enero Armando Linares grabó un video en el que denunció que Monitor Michoacán, él y el resto del equipo recibieron amenazas vía WhatsApp y vía Messenger por “señalar situaciones de corrupción de un gobierno que no ha cumplido con la ciudadanía”. El entonces director del medio digital, aseguró temer por su vida y que iba a solicitar la protección federal.

El 31 de enero Linares López compartió otro video en el que se le observa al borde de las lágrimas, cuyo objetivo fue notificar sobre el asesinato de Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán. “Venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo amenazas de muerte. El día de hoy esas amenazas se cumplieron”, detalló.

Armando Linares aseguró que “por exhibir corrupciones, de funcionarios y de políticos corruptos” los había llevado a la muerte de uno de sus compañeros (Toledo). El periodista subrayó que no iban a dejar las cosas así y que se llevarían “hasta las últimas consecuencias”, ofreció una disculpas a los familiares de su compañero y refirió que la única defensa de los periodistas es una pluma.

“Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta”.

Linares comentó que había nombres y que sabían de dónde venía la violencia en contra del medio, y concluyó ese video afirmando que la información seguiría fluyendo al final, “vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello”, subrayó.

Tras la muerte de Toledo, las primeras posturas de las autoridades federales y estatales denostaron la validez del ejercicio periodístico del colaborador de Monitor Michoacán. El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que Roberto Toledo se desempeñaba como auxiliar de un despacho y no como periodista.

De acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familares y amigos. https://t.co/bIDe3eNo4m

La misma línea fue seguida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien declaró que “todo apunta a que el motivo de este desafortunado ataque directo contra esta persona se debió a su colaboración, él trabajaba como asistente en un despacho legal, así lo declararon las primeras indagatorias”.

Sin embargo, medios de comunicación evidenciaron la labor periodística de Toledo, y Linares detalló que su colega se situaba detrás de la cámara y solo escribía en el medio de forma ocasional. “No quería firmar sus artículos para evitar problemas; los firmaba yo”, aclaró.

En febrero, Linares señaló a Reporteros Sin Fronteras (RSF) que el objetivo del ataque era el medio no el periodista. “Cualquier otro que hubiese abierto la puerta habría sido asesinado”.

Asimismo, explicó que tras las amenazas telefónicas que estaban recibiendo desde meses atrás, el abogado del medio pidió medidas de protección al Ministerio del Interior, pero de acuerdo con lo que Linares refiere en el texto publicado el 2 de febrero, las peticiones jamás fueron recibidas, ni atendidas por las autoridades federales.

Las versiones oficiales sobre la muerte de Toledo, indicaron la aparición de dos carteles en el lugar del asesinato con mensajes presuntamente firmados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), con leyendas como “esto le va a pasar a todos los abogados que lleven casos de la Familia Michoacana”.

No obstante, RSF constató que la presunta aparición de los mensajes fue filtrada a medios de comunicación por la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Dependencia, de la que Linares expresó sus reservas.

Armando Linares y el subdirector de Monitor Michoacán, Joel Vera, denunciaron amenazas al medio digital desde 2019, en su ejercicio periodístico señalaron la corrupción durante la administración del expresidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello; y cuestionaron abiertamente el actuar de la Fiscalía Regional de dicho municipio, así como la labor de la FGE, a cargo de Adrián López Solís.

Cabe señalar que Amando Linares sí se acogió al Mecanismo de Protección a Periodistas pero semanas después desistió del mismo. Durante la conferencia mañanera de este 16 de marzo, Andrés Manuel López Obrador indicó que el otrora director de Monitor Michoacán no aceptó la protección.

“En este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección, desde luego eso no significa nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha zopilotada que están molestos no por esto, ya lo he explicado”.

— Andrés Manuel López Obrador.