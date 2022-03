Ciencia.-Llegan los hologramas gigantes producidos en mosaico

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Un nuevo método para mostrar imágenes holográficas de gran realismo utiliza «ladrillos holográficos» que se pueden apilar para generar hologramas a gran escala.

Investigadores de Cambridge y Disney Research desarrollaron una prueba de concepto de ‘holobrick’, que puede unir hologramas en mosaico para formar una gran imagen tridimensional sin costuras. Esta es la primera vez que se demuestra esta tecnología y abre la puerta a pantallas tridimensionales holográficas escalables. Los resultados se informan en la revista Light: Science & Applications.

A medida que se desarrolla la tecnología, se demandan experiencias visuales de alta calidad, desde TV de alta resolución en 2D hasta realidad virtual o aumentada holográfica en 3D, y grandes pantallas 3D reales. Estas pantallas deben soportar una cantidad significativa de flujo de datos: para una pantalla 2D Full HD, la tasa de datos de información es de aproximadamente tres gigabits por segundo (Gb/s), pero una pantalla 3D de la misma resolución requeriría una tasa de tres terabits por segundo, que aún no está disponible.

Las pantallas holográficas pueden reconstruir imágenes de alta calidad para una percepción visual tridimensional real. Se consideran la última tecnología de visualización para conectar los mundos real y virtual para experiencias inmersivas.

«Ofrecer una experiencia 3D adecuada utilizando la tecnología actual es un gran desafío», dijo en un comunicado el profesor Daping Chu del Departamento de Ingeniería de Cambridge, quien dirigió la investigación. «Durante los últimos diez años, hemos estado trabajando con nuestros socios industriales para desarrollar pantallas holográficas que permitan la realización simultánea de gran tamaño y gran campo de visión, que debe combinarse con un holograma con un gran contenido de información óptica».

Sin embargo, el contenido de información de los hologramas actuales es mucho mayor que las capacidades de visualización de los motores de luz actuales, conocidos como moduladores de luz espacial, debido a su producto de ancho de banda espacial limitado.

Para pantallas 2-D, es una práctica estándar unir pantallas de tamaño pequeño para formar una pantalla grande. El enfoque que se explora aquí es similar, pero para pantallas 3D, algo que no se ha hecho antes. «Unir piezas de imágenes en 3-D no es trivial, porque la imagen final debe verse sin fisuras desde todos los ángulos y todas las profundidades», dijo Chu, quien también es director del Centro de Fotónica y Electrónica Avanzada (CAPE). «La colocación directa de imágenes en 3D en el espacio real simplemente no es posible».

Para hacer frente a este desafío, los investigadores desarrollaron la unidad ‘holobrick’, basada en pantallas holográficas integradas gruesas para imágenes tridimensionales en mosaico angular, un concepto desarrollado en CAPE con Disney Research hace unos siete años.

Cada uno de los ‘holobricks’ utiliza un modulador de luz espacial de alto ancho de banda de información para la entrega de información junto con una óptica integrada gruesa, para formar los hologramas tridimensionales en mosaico angular con grandes áreas de visualización y campos de visión.

El cuidadoso diseño óptico asegura que el patrón de franjas holográficas llene toda la cara del ‘holobrick’, de modo que múltiples holobricks se puedan apilar sin problemas para formar una pantalla 3-D de imagen holográfica en mosaico espacial escalable, capaz tanto de ángulo de campo de visión amplio como de gran Talla.

La prueba de concepto desarrollada por los investigadores está hecha de dos ladrillos holográficos perfectamente integrados. Cada ladrillo a todo color tiene 1024 * 768 píxeles, con un campo de visión de 40 grados y 24 fotogramas por segundo, para mostrar hologramas en mosaico para imágenes tridimensionales completas.

«Todavía hay muchos desafíos por delante para hacer pantallas 3D ultragrandes con amplios ángulos de visión, como una pared 3D holográfica», dijo Chu. «Esperamos que este trabajo pueda proporcionar una forma prometedora de abordar este problema en función de la capacidad de visualización actualmente limitada de los moduladores de luz espacial».