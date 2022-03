Fútbol/Liga Europa.- Xavi Hernández: “Mañana tenemos una final, es cara o cruz y no podemos fallar”

«Ganar la Europa League daría solidez al proyecto»

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, insistió en que el partido de vuelta de octavos de final de la Liga Europa ante el Galatasaray es «una final, un cara o cruz» en el que no pueden fallar y tendrán que poner «los cinco sentidos», porque hacerse con el título «solidificaría» el proyecto liderado por el técnico.

«Es una final, cara o cruz, no podemos fallar, sino estaremos fuera. Es una competición importante. Tenemos que salir con más intensidad que en la ida, no es el partido que había que hacer, no hubo suerte con las ocasiones, no fuimos efectivos, pero hay que mejorar eso. La referencia es el partido de Osasuna, tenemos que jugar con los cinco sentidos. No hicimos los deberes y ahora nos encontramos con una final. Estamos en la misma situación del Nápoles hay que intentar repetirlo», explicó Xavi en la rueda de prensa previa al partido ante los turcos.

El de Terrasa auguró «un partido parecido a la ida» en un «campo difícil». «Necesitaremos generar espacios, superioridades, que no es fácil. Intentaremos atacar de mejor modo. Tenemos que afrontarlo con mucha motivación y ganas. Si ganas coges confianza, moral, el sistema de juego coge más peso en el equipo, y si pierdes, todo lo contrario. El público apretará muchísimo y ellos serán más agresivos. Es una prueba de fuego para nosotros», apuntó.

«Defender mejor es una de las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar muchas cosas para ser un equipo fiable y más competitivo. Son tantos aspectos de mejorar que no podemos dejar de entrenarlo. Hemos analizado la ida, qué nos pasó, e intentaremos generar más ocasiones en la ida. También fue mérito del Galatasaray. Es otra final e intentaremos jugar mejor. Hay que ser autocríticos, no hicimos nuestro mejor partido», expresó sobre el partido «a vida o muerte».

Aunque puso la presión tras pérdida como un requisito básico en su modelo. «No puede haber un jugador que no haga presión en nuestro equipo, porque te revienta el modelo de juego. Es importante que el jugador esté para el equipo. La presión es innegociable», insistió.

«ME GUSTA LA PRESIÓN Y LA GESTIONAMOS CON NATURALIDAD»

Así, Xavi recalcó que el objetivo principal es «estar en Champions», aunque tienen la oportunidad de ganar un título. «Ganar la Liga Europa solidificaría el proyecto. Tenemos ganas de hacerlo bien», añadió.

Sobre la presión que supone una posible eliminación, el técnico afirmó que lo lleva con «naturalidad». «A mí me gusta la presión. Soy muy competitivo y son situaciones que nos gusta vivir. Lo veo como una oportunidad, hay que afrontarlo con positividad. Del Nápoles salimos muy fortalecidos. Nadie te va a regalar nada, esto es Europa. Gestionamos la presión con naturalidad», confesó.

Tras este crucial partido en Turquía, el Barça se verá las caras con el Real Madrid en LaLiga Santander. «Estamos centrados en el partido de mañana, no pensamos más allá. Mañana puede haber de todo, golpes, molestias, lesiones, pero nos centramos en mañana, ya habrá tiempo de pensar en El Clásico», indicó.

«Si nos eliminan mañana y perdemos El Clásico lo afrontaremos, seguiríamos trabajando y mejorado y creyendo en lo que estamos haciendo. Es solo una hipótesis», destacó sobre ambos partidos.

«COMO CULÉ, ESTOY SATISFECHO CON EL ACUERDO CON SPOTIFY»

Preguntado por el acuerdo con la compañía Spotify como socio titular del Camp Nou, Xavi celebró esta nueva relación comercial. «Me parece muy bien como, imagino, a la gran mayoría de socios y aficionados. Es una marca importante, joven, moderna. Es un paso adelante, el club ha trabajado muy bien, les felicito, estoy muy satisfecho como culé», valoró.

Finalmente, el técnico opinó sobre las «hipótesis» de los fichajes de Kylian Mbappé y Erling Haaland por el Real Madrid. «No ha pasado ninguna de las dos, opinar antes de tiempo no tiene sentido. Estamos trabajando en el presente, nos ocupa muchísimo el partido de mañana. Tenemos ganas de que empiece el partido, el club está trabajando de cara al futuro más próximo, sean los nombres que sean. Es más importante el grupo y el equipo que las individualidades. Todavía prima más el sentido de grupo», manifestó