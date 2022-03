Usuarios sufren con la caída de Google Maps

Los memes no podían faltar tras la caída de Google Maps. Foto: Especial

¿No llegaste a tu destino porque no te funcionaba Google Maps?, no te preocupes no era porque te quedaste sin datos o porque tu celular estaba fallando, la famosa app de mapas de Alphabet sufrió una caída.

Esta mañana varios usuarios de la app de mapas de la tecnológica Alphabet, Google Maps, señalaron que el servicio estaba caído.

De acuerdo con el portal DownDetector, el mayor número de incidencias se reportaron aproximadamente a las 10:02 am de este viernes 18 de marzo.

Según lo reportado por el sitio web, 52% de los usuarios reportaron fallas con la página de internet de la app de mapas, 44% con la aplicación móvil y 4% con la carga de datos en general.

Ante la caída de la famosa aplicación de mapas, los memes no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

Google maps dónde estás cuando más te necesito pic.twitter.com/uIH3UoCEzM — Patri 🐿 (@DittoPresident) March 18, 2022

- Google maps se cae

- inmediatamente yo: pic.twitter.com/kDMTFxZFMH — El Vecino (@el_vecino_tono) March 18, 2022