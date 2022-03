AMLO vetará ley que revive las “tiendas de raya”

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, de aprobarse, vetará la reforma de ley aprobada por Morena, PVEM y PT con el objetivo de regular la cobranza en México y que permitiría que se descuente directamente el pago de créditos de la nómina del trabajador.

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia”, comentó el presidente durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Veracruz.

“El salario es sagrado y es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa”, añadió el mandatario.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

Además, AMLO celebró que el proyecto de ley regresó al Senado para correcciones. “Ojalá los senadores la revisen bien. Muchas veces esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa”.

Finalmente, cuestionado sobre si la vetaría, López Obrador dijo que en caso de ser aprobada, lo haría.

¿Por qué las tiendas de raya regresarían con la cobranza delegada?

Con 237 votos a favor, de diputados de Morena, PVEM y PT, se aprobó regular en México la cobranza delegada. Una reforma para que, a través de los patrones, se descuente a los trabajadores sus pagos por créditos de nómina, antes de que les paguen su salario.

PAN, PRI, PRD y MC cuestionaron que se trata en los hechos de un embargo al salario, que incluso equipararon con las tiendas de raya que funcionaron hasta la Revolución.

La reforma surge con el argumento de que resulta urgente establecer límites y candados para evitar abusos y sobreendeudamiento en el acceso al crédito en México, garantizando así la inclusión financiera de los sectores menos favorecidos.