Españ Socios del Gobierno y otras minorías formalizan la petición de explicaciones a Sánchez en el Congreso

ERC y BNG hablan de «traición», mientras Más País y Compromís exigen un pronunciamiento de la Cámara sobre la cesión al «chantaje» marroquí

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Socios parlamentarios del Gobierno de coalición y otros partidos minoritarios han formalizado este lunes en el Congreso la petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno para dar cuenta del cambio de posición del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental.

En concreto, la solicitud registrada lleva la firma de aliados habituales del Ejecutivo como ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, pero también de Junts, el PDeCAT, la CUP, BNG y Coalición Canaria.

También el PP ha solicitado que el jefe del Ejecutivo rinda cuentas en el Congreso tras aceptar como válida para la resolución del conflicto saharaui la vía de la autonomía defendida por Marruecos, un cambio de posición con respecto a la postura que tradicionalmente mantenía España respecto a su antigua colonia.

Esta nueva postura ha traído consigo el fin de la crisis abierta con Marruecos hace casi un año a cuenta de la entrada en España para tratarse de Covid del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha facilitado el regreso a Madrid de la embajadora marroquí, Karima Benyaich.

NO BASTA CON ALBARES

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya ha mostrado su disposición a comparecer en el Congreso para informar a los grupos del cambio de criterio del Gobierno, y todo apunta a que irá este miércoles a la comisión del ramo.

Sin embargo, la mayoría de grupos parlamentarios han exigido que sea el propio Sánchez quien responda ante la Cámara por el giro de su Ejecutivo, que, además, no cuenta con el beneplácito de todo el Gabinete, puesto que Unidas Podemos continúa apostando por el referéndum de autodeterminación que, en última instancia, contempla también la ONU.

Dado que Sánchez tendrá que acudir al Congreso para informar de las conclusiones del Consejo Europeo que tiene lugar este jueves y viernes, cabe la posibilidad de que se acabe utilizando ese Pleno para que dé también explicaciones sobre la cuestión saharaui.

DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado de «inexplicable» e «inadmisible» el «drástico» cambio de postura de Sánchez, «cediendo al chantaje de la monarquía marroquí» y ha respaldado la autodeterminación del pueblo saharaui.

«Si el Gobierno cambia de posición no lo puede hacer de espaldas al Congreso», ha sentenciado, coincidiendo con Joan Baldoví, de Compromís, en que Sánchez no puede actuar de manera «unilateral». Según Baldoví, tiene que hacer una votación en el Congreso sobre este viraje que puede tener «consecuencias muy importantes», no sólo para los saharauis, sino también para la población española.

De «traición» han calificado la decisión del Gobierno tanto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como el diputado del BNG, Néstor Rego, mientras que desde Bildu, Mertxe Aizpurua ha subrayado que «no se puede aceptar implícitamente el veto marroquí a cualquier avance en el Sáhara y negar al pueblo saharaui sus derechos».

Aizpuerua también ha recordado a Sánchez la responsabilidad histórica de España en este contencioso y le ha exigido «valentía» para reconocer el derecho de autodeterminación de los saharauis.