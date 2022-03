Rusia dice que no hay avances suficientes como para considerar un encuentro entre Putin y Zelenski

Recalca que consideraría «negativamente» que algún país de la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Presidencia rusa ha destacado este lunes que no hay suficientes avances en las conversaciones con Ucrania como para considerar una reunión cara a cara entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, tal y como ha pedido este último durante los últimos días.

«Para hablar de una reunión entre los presidentes, primero hay que hacer los deberes y lograr un acuerdo sobre los resultados de las negociaciones», ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. «Hasta ahora no se han logrado progresos significativos», ha recalcado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

«El grado de progreso en las negociaciones probablemente no es el que nos gustaría y el que las dinámicas de los desarrollos de los acontecimientos requiere para el lado ucraniano», ha dicho. «Si ellos (los presidentes) no tienne nada que abordar, no hay un acuerdo que pueda lograrse», ha argumentado.

Asimismo, Peskov ha subrayado que consideraría de forma «negativa» que algún país de la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania y ha recordado que Putin ya se pronunció en este sentido al anunciar el inicio de la invasión el 24 de febrero, según la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov ha reiterado que Moscú está agradecido a los países que se están ofreciendo a mediar, si bien ha hecho hincapié que además del lugar para los contactos es importante abordar con Kiev la necesidad de impulsar este proceso.

«El que pueda, debe usar su influencia sobre Kiev para que sea más constructivo en las negociaciones», ha dicho. «La elección del lugar para algún tipo de reunión hipotética es algo secundario, si bien estamos agradecidos a todos los países que quieren ayudar en este proceso de negociaciones», ha remachado.