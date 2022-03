Pasajeros pierden vuelos por extraviarse camino al AIFA

Varios pasajeros que tenían programados vuelos hacia Tijuana y Cancún los perdieron este martes, unos porque se les hizo complicado llegar a tiempo y otros por “problemas burocráticos” de la aerolínea.

Vicenta y su esposo, originarios de Hidalgo, tenían reservado un vuelo a Tijuana, pero por no saber cómo llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no pudo llegar a la hora establecida para documentar su viaje.

“Como es la primera vez que venimos y como no conocemos ni nada, luego hay personas que no lo saben a uno orientar, todo lo contrario, y anda todo uno perdido”, contó.

El vuelo hacia la ciudad fronteriza era a las 13:30 horas, pero por no encontrar la ruta que los condujera a tiempo llegaron a las 13:15 horas a los mostradores de la aerolínea Volaris.

Empleados de la compañía aérea les ofrecieron que hasta mañana podrían llegar a su destino porque solo hay programado un viaje a Tijuana desde este aeródromo.

Eduardo Salas, residente de la Ciudad de México, llegó temprano con su esposa para registrar su vuelo a Cancún, pero no había personal de la aerolínea para atenderlos.

“Desafortunadamente perdimos el vuelo, nosotros sí llegamos temprano, llegamos desde las nueve y media, sin embargo no había aquí nadie disponible para atendernos, entonces decidimos conocer las instalaciones, unos taxis nos ofrecieron llevarnos al museo, fuimos a dar la vuelta y el problema es que preguntamos si había taxis de regreso, nos dijeron que sí, pero no había taxis, tuvimos que caminar como tres kilómetros hacia la salida buscando transporte y ya afuera no pasaba el Mexibús, entonces tuvimos que dar toda la vuelta consiguiendo un taxi por la periferia, porque a los taxistas no los dejan entrar por esta puerta directamente, entonces nos llevaron por toda la periferia y ya logramos llegar, pero cuando llegamos, nosotros sí traemos nuestros pases de abordar, todavía con tiempo para abordar, sin embargo ya habían cerrado para documentar la maleta grande”, narró.

Otros pasajeros procedentes de Puebla, la Ciudad de México tampoco pudieron abordar su vuelo, por lo que reclamaron al personal de la aerolínea.

Después de esperar varias horas les informaron que tendrían que irse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para viajar por la noche a su destino, Tijuana y Cancún, sin pagar otro boleto.

