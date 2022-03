‘Está medio raro’ Maru Campos cuestiona a caravana de familiares de desaparecidos

Caravana por desaparecidos: gobernadora asegura que es algo ‘corralista’ La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, condenó que en la caravana de familiares de desaparecidos participaran ex funcionarios ‘corralistas’

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, dijo que ‘está medio raro’ que en la caravana de familiares de desaparecidos haya personas allegadas al ex mandatario estatal, Javier Corral Jurado.

“Está medio raro ¿no?, Lucha Castro, Víctor Quintana. Otra vez el régimen corralista en todo su apogeo. Muchos saludos a doña Lucha Castro por cierto”, expresó Campos Galván ante medios de comunicación, para contestar al cuestionamiento de si atenderían a la caravana.

Los funcionarios que nombró Campos Galván, Lucha Castro y Víctor Quintana fueron ex consejera de la Judicatura local y ex secretario de Desarrollo Social en la administración de Javier Corral, respectivamente.

La gobernadora, aunado a cuestionar la autenticidad de la caravana, dijo que la Fiscalía del estado no tiene obligación de reunirse con los familiares de personas desaparecidas que representa el colectivo Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Ello luego de que la caravana al estar a las afueras del palacio de gobierno durante el pasado lunes, solicitaran una audiencia con el fiscal, Roberto Javier Fierro Duarte y con el secretario de Gobierno estatal, César Jáuregui Moreno.

Ante las declaraciones de Campos Galván, las familias exigieron a la gobernadora no ser indolente con la problemática, mostrando indignación por la puesta en duda de la autenticidad del movimiento mediante una ‘carta abierta a la gobernadora’.

“La gobernadora @MaruCampos_G no puede nombrar a nuestro movimiento o sugerir que esto tiene que ver como una revancha política” “No nos puede descalificar así, somos madres reales con una historia de dolor”No nos descalifique pic.twitter.com/2BR4A9enkH — cedehm (@cedehm) March 22, 2022

Carta abierta a María Eugenia Campos Galván: CEDEHM

“Nos indignan profundamente sus declaraciones de que estaban raras las marchas de las personas desaparecidas. ¿Así que le parecemos raras…? las madres, las esposas, las hijas, los padres, los hijos, hermanos que caminamos por cuatro días, con la foto en el pecho de las y los nuestros, bajo el sol, con el aire y la tierra, sobre el asfalto caliente de la carretera; deshaciéndonos el corazón y la garganta en el legítimo reclamo de justicia”.

“Señora, nosotras no tenemos precio ni obedecemos a intereses políticos y que usted lo sugiera, es un verdadero insulto. Exigimos una gobernadora que garantice derechos y no que descalifique a las víctimas a las que no les está cumpliendo”.

“Las personas que firmamos esta carta, todas tenemos una persona de nuestra familia que se encuentra desaparecida, algunas de nosotras fuimos parte de la comisión que emprendió la jornada realizada el pasado fin de semana “Caminando hasta encontrarles” y a la que tuvimos que recurrir por no recibir respuesta de las autoridades sobre cuando podemos ser escuchadas”.

“No somos raras Señora, estamos indignadas por la indolencia, la impunidad y la injusticia; así es como amamos a las y los nuestros: sin límites, sin renunciar a la esperanza de volverles a encontrar y con la absoluta claridad, de que la búsqueda e investigación es una responsabilidad del Estado, que su gobierno no está cumpliendo”.

“Que no se le haga “raro” que volvamos a salir a la calle si seguimos sin ser escuchadas; porque antes y después de usted (aunque crea que todo se trata de usted) hemos exigido y exigiremos localización con vida y castigo a los culpables… y lo raro, sería no hacerlo”.