En la banca, la era digital llegó para quedarse: Alejandro Valenzuela

Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, lamentó que todavía hay millones de mexicanos que no están bancarizados Foto: Ángel Cruz | Publimetro

Fintech, criptomonedas, penetración bancaria y recuperación económica, serán temas a discutir en la 85 Convención Bancaria que este jueves inicia en Acapulco, Guerrero, denominada “Una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático”.

Al respecto, Publimetro conversó con Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, quien reconoció que aunque las criptomonedas aún se encuentran estrictamente prohibidas, en algún momento quizá sean aceptadas y por ello el banco ya comenzó a prepararse.

En un contexto de rápida expansión tecnológica, apoya la participación de las fintech en el mercado, pero se suma a la demanda de que sean reguladas, aunque reconoce que su llegada obligó a los bancos a dinamizarse y afirma que eso beneficiará a todos los clientes.

La pandemia aceleró el uso de la banca digital, ¿en qué proporción ocurrió para Azteca y cuál fue el crecimiento más rápido que tuvieron?

— Los dos últimos años han sido impresionantes porque la cartera creció más o menos 20% cada uno de los dos años, poquito más en el 2020 y un poquito menos en el 2021.

Ningún otro banco creció esta velocidad; de hecho, el crédito al consumo en el país se contrajo en los dos últimos años.

Lo único que hacemos diferente es que atendemos a la clase media dinámica de nuestro país, esto es el sector popular, y el sector popular nunca paró de trabajar, nunca paró de estar presente, nunca paró de salir adelante con la frente en alto.

Autoridades regulatorias y organismos internacionales alertan contra el bitcoin. ¿Cuál es el pronóstico para las criptomonedas?

— Elektra ya desde hace un tiempo acepta bitcoin. Sin embargo, Banco Azteca es un ente regulado que solamente puede hacer lo que el regulador y la autoridad le permite. Hoy en día todavía todos los bancos –todos los intermediarios financieros– tenemos estrictamente prohibidas las criptomonedas; probablemente las cosas van a cambiar.

La Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron que México para el 2024 tendría una criptomoneda de banca central o una moneda digital emitida por el Banco Central, un peso digital.

Entonces claramente las cosas van a ir cambiando y lo que nosotros queremos es estar preparados, entender muy bien esta dinámica.

Hay que tener sus precauciones, todavía no es una moneda estable, es una moneda que puede tener oscilaciones en su valor muy altas.

Aún es muy riesgoso, creo que todos vamos a aprender del experimento que está haciendo El Salvador como país, que adoptó tanto el dólar como medio de cambio como el bitcoin, y ya veremos si son exitosos o no.

¿Las fintech son un fuerte competidor de la banca tradicional, representan un competidor parejo?

— Tenemos que celebrar que todas las compañías tecnológicas financieras, las denominadas fintech, han aportado una forma distinta de llevar a cabo los productos financieros, entonces son innovadores, los hacen más sencillos, más entendibles y han obligado a una banca tradicional a modernizarse.

Estas compañías entran en varias facetas, en una son claramente competidores y muchas veces hacen lo específico de mejor manera que los bancos; en otras son complementarias, esto es: la banca se asocia con la fintech para incrementar su abanico de productos y con ello darle un mayor valor agregado a lo que hace.

Ha habido algunos temas regulatorios que los propios bancos han dicho ‘nos gustaría que todos estemos regulados de la misma manera’ y lo que sí es correcto es que al final de cuentas, lo que tenemos que velar es que los clientes siempre tengan un respaldo cuando algo sale mal.

El gran diferenciador es que nosotros tenemos varios activos que ellos no tienen: primero la escala de un banco es gigantesca; segundo, la reputación y la credibilidad.

Veo soluciones más sencillas más baratas y más entendibles, particularmente para generaciones que demandan la inmediatez, poca fricción, y nos obligan a replantear nuestro negocio, y eso no puede ser más que bueno para la sociedad.

¿Cuál es la aportación de Azteca para impulsar el proceso de recuperación económica tras la pandemia de Covid-19, qué balance presenta en esta Convención Bancaria?

— Nuestra primera aportación es que nunca paramos, y eso se dice fácil, pero implica una fuerza laboral de más de 50 mil mujeres y hombres que han estado aquí con todo y los temores de la pandemia.

Segundo, cuando nos vinieron a pedir crédito, ahí estábamos, seguimos aportando cuando la realidad es que el sistema se contrajo.

Tercero, pudimos llevar a buen puerto dos tipos de recursos que son fundamentales para millones de mexicanos: las remesas, que llegaron a su récord del año pasado con 52 mil millones de dólares, de los cuales prácticamente la mitad las canaliza esta organización. Y segundo, muchos de los programas sociales de este gobierno llegan a buen puerto porque mantuvimos justamente nuestra infraestructura operado.

¿Cuál es la percepción de la gente sobre el banco?

— Mucha gente piensa que lo popular tiene que ver con los rezagado, con lo malito, pero hoy en día es punta de lanza lo que tenemos.

La aplicación que tiene esta organización compite con las mejores, no solamente de México sino del mundo. Que la hayan optado ya más de 17 millones de individuos en México es algo extraordinario; hace cinco años no teníamos esta aplicación, y hoy en día ya no solamente tenemos una banca que está abierta físicamente 12 horas todos los días del año, sino tenemos una banca digital que está abierta las 24 horas.

Todavía hay transacciones que no se pueden hacer las 24 horas, pero no es un tema nuestro. Hemos estado innovando, cambiando, transformándonos y apostándole claramente a un mundo donde la era digital llegó para quedarse.

Al final del día nosotros pensamos que el tener una visión omnicanal –donde el cliente puede acudir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia–, es lo que va a hacer la diferencia entre un banco que esté listo para apoyar lo que viene y uno que se queda ahí, y esa es nuestra apuesta.

¿Qué tanta es la penetración que ha logrado Azteca para ampliar la inclusión financiera?

— Este tema de la inclusión financiera es que se le perdió el miedo entrar a un banco, se rompió ese tabú con las tiendas Elektra y muchos mexicanos –de hecho poco más de 30 millones– empezaron a pasar por esas tiendas, esas sucursales, y fueron perdiendo el miedo a la banca.

Es triste ver que en nuestro país, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, todavía hay millones de mexicanos que no están bancarizados.

Entonces el banco lo que ha buscado es penetrar donde los demás no quisieron entrar.

Ya somos el noveno banco más grande de este país. Si hablamos en sucursales, bancos, empleados, somos el número uno. Estamos llegando a muchos rincones que la demás gente no se había animado.

¿Por qué el gobierno los utilizó para distribuir los programas sociales?

— La respuesta es muy sencilla: ningún otro banco está presente donde nosotros estamos. Ni la propia banca de desarrollo lo hacía, de hecho parte de lo que ha buscado el presidente (Andrés Manuel) López Obrador en esta administración es desarrollar el Banco del Bienestar, pero no se hace de la noche a la mañana, es complicado poner un banco.

¿Banco del Bienestar se va a convertir en un competir de Banco Azteca?

— Que lo sea, porque la realidad es que es tal la necesidad que existe en nuestro país, que más bien yo diría: nos vamos a complementar.

¿Hubo algún momento en el que el índice de morosidad encendiera las alarmas?

— En este banco no, y de hecho a la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria (y de Valores) les llama mucho la atención que cuando ofrecieron este programa de congelamiento de cartera –de 4 a 6 meses–, nosotros obviamente lo ofrecimos a nuestra clientela, y de toda nuestra clientela, solamente el 4% lo tomó.

De ese 4%, el 2% lo pudo pagar sin ningún problema (la mitad) y el otro 2% se emproblemó. Entonces, nuestra cartera emproblemada durante el Covid es la misma que hemos tenido con anterioridad, o sea, no hay un tema.

¿Refrenda Azteca su interés por la compra de Banamex, tema que saldrá a discusión en esta Convención Bancaria?

— Más que Azteca, el que lo indicó fue Ricardo Salinas como dueño de esta organización, y yo creo que aquí hemos separado muy bien las cosas. Él verá en un momento dado la conveniencia o no de buscar ser un participante en la venta de este gran banco. Yo no pierdo un minuto de mi vida con lo que va a pasar con Banamex.

Ellos también están tomándose su tiempo y ya cuando los tiempos vengan, Ricardo Salinas decidirá si le quiere entrar o no.