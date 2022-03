Sandra Bullock: “Me gusta ver a las mujeres en ascenso”

Sandra Bullock y Channing Tatum prometen una buena dosis de romance y aventura en La ciudad perdida. La historia de la nueva película sigue a la escritora Loretta Sage, que ha pasado toda su carrera escribiendo sobre lugares exóticos y búsquedas románticas, y a Alan Caprison, un atractivo modelo encargado de hacerse pasar por el héroe, Dash McMahon, en la portada de su libro. Él se convertirá en su salvador cuando sea secuestrada por un excéntrico millonario durante una de las giras promocionales de sus novelas.

P: ¿Cómo acabó teniendo los derechos para esta película?

- Leí la historia hace unos años, Liza (su compañera de producción) y yo sabíamos que podíamos hacer algo divertido con el guión. Estábamos absolutamente convencidas de que no hay escritores por ahí que puedan llevarlo al nivel que teníamos en la cabeza. Que te permitan hacer esto es muy raro, siempre hay que luchar por las cosas. Pero durante un tiempo, nos dejaron solas para ver si podíamos llevar esta película hasta donde queríamos y conseguir que la aprobaran.

P: ¿Fue divertido trabajar con Tatum?

- Él no tiene vergüenza, y yo tampoco. Somos actores sin vergüenza. Sabemos que el sexo vende. Mi personaje es una mujer que vende novelas románticas, pero tiene una historia secreta en torno a ellas. Para mí, lo gracioso no es gracioso si tienes que mostrar el equilibrio del dolor y la pérdida. Así que esto es divertido porque algo fue muy trágico.

P: Esta es una buddy movie (“película de amigos”) con una mujer y un hombre al frente, pero son amigos...

- Tienes dos seres humanos que están en un viaje y que salen al otro lado habiendo crecido y siendo validados como seres humanos en lugar de que sea sobre chico salva a chica, chica se enamora. No soy una damisela en apuros. Me encantaría serlo, pero sinceramente no puedo. Así que lo que me encantó fue que los papeles se invirtieron. Y nadie más que Channing podría haberse metido en ese papel y haberlo aceptado con tanta honestidad y amor genuino.

“Necesitamos mujeres capaces de interpretar todos los personajes posibles, mujeres complicadas, eso es lo que tenemos que mostrar en la pantalla, sobre todo al público joven”. — Sandra Bullock, actriz y productora estadounidense.

P: ¿Qué decidió el equipo creativo de la película como mejor camino para Sage?

- La pusimos en la selva con un modelo de portada. Ese modelo de portada es Alan (Tatum), que aparece en la portada de las novelas de Sage como el héroe romántico Dash. Imagina el emparejamiento de alguien que está encerrado en su cabeza y alguien que está completamente alejado de su cabeza como puede ser. Es una receta para el éxito. A todos nos gusta ver a gente peleando, gente que no debería estar junta

P: El viaje para producir La ciudad perdida fue más largo de lo esperado debido a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo lo afrontaron?

- No nos detuvo ni a nuestra pasión por el proyecto. Nos motivamos aún más y nos aseguramos de que la película se hiciera. Fuimos la única película de Paramount que no se cerró ese año, porque llevamos el barco a rajatabla. Channing y yo estuvimos ensayando todos los días. ¡La gente estaba aterrorizada, y era simplemente horrible! Sin embargo, todo el mundo se levantaba cada día muy contento porque estábamos trabajando, nos relacionábamos con los demás y estábamos en una pequeña aventura que esperábamos y rezábamos que saliera bien.

P: ¿Espera que la gente vuelva a los cines para ver La ciudad perdida?

- Me encanta la experiencia del cine, las palomitas y el refresco, y también espero de verdad que el público vuelva a las salas de cine y disfrute de la película tal y como está creada para la gran pantalla. No debo avergonzarme de querer que te sientas bien. No hay que avergonzarse de ello. Ya no soy cínica. Todos necesitamos un buen y cálido abrazo, todos necesitamos reírnos a carcajadas, y necesitamos simplemente divertirnos.

P: ¿Qué es esencial para que actúes en una película?

- Tiene que ser entretenida. Que te mantenga enganchado al borde de tu asiento. Siempre busco un proyecto en el que haya visibilidad y accesibilidad, que atraiga al público a una experiencia. Me gusta ese aspecto y las piezas del rompecabezas que tienen que encajar para explicarlo.

P: Las conversaciones en pantalla de los protagonistas son muy naturales, ¿estaban en el guión o improvisaron?

- Improvisamos mucho. Intentamos seguir el guión la mayor parte del tiempo, pero un día te saltas el guion, la cámara sigue rodando y, de repente, lo que has hecho está en la película.

P: Sandra, hace mucho tiempo que no iba a Los Ángeles. ¿Extraña Hollywood?

- La verdad es que no. Llevo mucho tiempo trabajando y ahora tengo la suerte de poder elegir lo que quiero hacer. Este proyecto era algo que me interesaba mucho, por eso regresé.

P: ¿Qué mensaje tiene esta película para las mujeres?

- Necesitamos mujeres capaces de interpretar todos los personajes posibles, mujeres complicadas, eso es lo que tenemos que mostrar en la pantalla, especialmente al público joven. Quiero ver a las mujeres en el cine cuidando de las demás, siendo generosas con ellas. Reconocer el talento y, cuando sea necesario, dar un paso atrás para dejar que otras brillen. Estoy convencida de la lucha actual, pero debe ser por un bien mayor. Me gusta ver a las mujeres en ascenso.

P: Sandra, ¿cuál fue el punto de inflexión que le llevó a buscar papeles escritos para hombres, transformarlos e interpretarlos?

- ¡Quiero ser un hombre! Mi búsqueda comenzó antes de esta película, cuando leía comedias. Un día le dije a mi agente que quería leer todos los guiones que le enviaban a Jim Carrey. Así empecé, y luego, poco a poco, me fueron llegando hasta los de George Clooney.

P: ¿Qué ha aprendido buscando estos papeles?

- No he aprendido absolutamente nada. Miento, aprendí que no hay que preocuparse por recibir una respuesta negativa. Los actores estamos acostumbrados al rechazo y es importante luchar para transformar una respuesta negativa en una positiva. Se trata de tener tenacidad y confianza. No está de más preguntar.

25 de marzo

Es la fecha en la que se estrena La ciudad perdida en los cines.