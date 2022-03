Me disculpo de corazón, pero no reconozco los hechos: Sandra Cuevas

Como parte del acuerdo reparatorio que logró la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, este 24 de marzo, se disculpó públicamente con los mandos de la Policía Auxiliar que la denunciaron, pero negó los hechos por los que se le vinculó a proceso por robo, abuso de autoridad y discriminación.

Cuevas Nieves se dirigió a los habitantes y a los partidos de la alianza que representa (PRI, PAN, PRD); aseguró que siempre ha respetado a los policías y reiteró que su disculpa era de “corazón”, pero se deslindó de los hechos.

“Me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo”, aseveró Cuevas y agregó “me disculpo con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, en que les hice un daño a los compañeros”.

El viernes volverá a sus funciones

La edil no se refirió directamente a los hechos, pues esta fue una de las condiciones del acuerdo reparatorio que confirmó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, en el que además se estableció la disculpa pública, el pago de un radio, un teléfono celular y de 30 mil pesos a cada uno de los afectados; así como la asistencia de la alcaldesa a terapias para el control de la ira durante seis meses.

Por otra parte, Cuevas confirmó que el viernes 25 de marzo volvería a asumir sus funciones, “mañana ya estaré trabajando en la alcaldía, surte efectos a partir del día de hoy, pero a mí mañana me van a ver como todos los días a partir de las 5:30 de la mañana”. Asimismo, adelantó que enviará un documento al Congreso de la Ciudad de México para cancelar la licencia que solicitó el 15 de marzo.