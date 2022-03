Chumel Torres reta a seguidor de AMLO a documentar tala de árboles por Tren Maya

El youtuber Chumel Torres retó al profesor Jorge Gómez Naredo y simpatizante de la Cuarta Transformación de ir a documentar juntos la construcción del Tren Maya y verificar el daño al medio ambiente y con ello “callarle el hocico”.

La discusión se dio por medio de Twitter, todo inició cuando el comediante Chumel empezó a compartir unas fotos de como la obra del Tren Maya implicaría la tala de miles de árboles, a lo que el vocero de la Cuarta Transformación respondió:

“Con el Tren Maya se están talando alrededor de 100 hectáreas de árboles. Con el Tren Maya, se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles. Es decir, con el Tren Maya, estamos ganando 199 mil 900 hectáreas de árboles”.

A lo que contestó el youtuber “¿Yo te pago el vuelo y vamos a ver si es cierto? De una. Nos vamos y me callas el hocico”.

La respuesta no se hizo esperar y en un hilo de Twitter, el también jefe de Información de la Revista Polemón argumentó por qué no acompañaría a Chumel a las obras del tren.

“¿Por qué no me voy a prestar al show que quiere montar @ChumelTorres?, ¿Por qué no acepto ir de visita a la construcción del Tren Maya con él?, Porque Chumel Torres representa lo peor de lo peor en redes sociales. Es machista, misógino y racista. Cotidianamente emprende campañas de odio y linchamiento. Promueve el clasismo y la discriminación, además del acoso”, expuso.

¿Yo te pago el vuelo y vamos a ver si es cierto? De una. Nos vamos y me callas el hocico.



Y lo publicas en tus revistas o si no yo lo publico en El Pulso. https://t.co/W2KtYxzCFf — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 24, 2022

LO MÁS VIRAL DE PUBLIMETRO TV