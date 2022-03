Carlos Loret de Mola decidió callar y yo actuar ante las autoridades: Pablo Reinah

Fue hace 17 años cuando inició una de las polémicas más notorias que han protagonizado autoridades mexicanas y periodistas: el montaje de un operativo para detener a una banda de secuestradores, en donde se detuvo a Israel Vallarta y a su pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, semanas después se supo que todo fue un montaje.

El reportero Pablo Reinah, quien cubrió ese hecho para Televisa, afirmó en entrevista con Sputnik, que ese capítulo de su vida está cerrado, pero destaca que él decidió actuar ante las autoridades, mientras que Carlos Loret de Mola, quien conducía el principal noticiero matutino de ese empresa, decidió guardar silencio ante uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos.

Reinah expone en su libro “El caso Florence Cassez. Mi testimonio” cómo vivió ese momento, desde que recibió la llamada de Luis Cárdenas Palomino, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) para acudir a un operativo, el momento de la cobertura, el despido de Televisa y desaire de varios personajes, entre ellos Loret de Mola.

“Televisa quiso utilizarme, ellos se deslindan. Cada vez que hablan del tema lo hacen como si ellos hubieran sido un medio más, cuando fueron los principales motores del caso. Se cubrió como todos los medios el operativo, Televisa fue quien informó que había sido un montaje. La información jamás sale desde adentro del medio, el medio fue el que de repente dio a conocer que eso no había sido como nos lo dio a conocer la autoridad. Eso quiere decir que hubo algún contubernio con la autoridad para lavarle la cara. ¿Cómo fue? No lo sé, pero Televisa se prestó a apoyar a una autoridad mentirosa. Y claro que me quedaron a deber”, dijo.

Sobre la actuación de Carlos Loret a lo largo de estos 17 años, Pablo Reinah consideró que él debe explicarle a la opinión pública por qué no cuestionó a las autoridades que llevaron a cabo ese montaje, lo cual ha sido una exigencia de la población.

“Yo creo que a él le siguen cuestionando por qué nunca ha cuestionado a las autoridades que nos mintieron a todos, eso es lo que me parece que la opinión pública reclama. Él nunca ha tenido una respuesta o ha cuestionado a la autoridad que en aquel entonces manipuló la información. Yo lo hice desde el primer momento y señalé a la autoridad que nos proporcionó esa información falsa. Creo que esa es la diferencia entre Carlos Loret y yo: él decidió quedarse callado y yo decidí actuar”, añadió.

Aunque su reclamo también lo hace a ex colaboradores de Carlos Loret que trabajaban en la producción del noticiero, ya que pone en duda por qué hasta ahora han decidido hablar y no acudieron en su momento con las autoridades para que ese caso se aclarara y solo decidieron hacerlo solo ante los medios de comunicación.

“Si alguien tuvo el olfato de ver algo distinto, a mí me gustaría saber qué es porque todos reportamos lo mismo y está eso en la memoria electrónica, como la hemeroteca; se reportó un operativo, no un montaje, durante semanas. Se dio a conocer que eso había sido un montaje dos meses después. Televisa fue quien empezó a darle una vuelta a la información, esto no fue un descubrimiento periodístico ni ninguna investigación, fue algo que Televisa decidió revelar, todavía no sabemos dónde o por qué deciden que eso no fue como fue”.