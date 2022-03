‘Aquí se les trata bien y no se les insulta, como han insultado a los potosinos’

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, mostró su consternación ante el odio del que los potosinos han sido víctimas ante la negativa que ha mostrado ante la posibilidad de que el estado de Nuevo León tome agua de la Huasteca, por lo cual dijo que no hablará más del tema.

“Quiero dejar cerrado el tema del agua, que se ha convertido en un asunto político y la verdad que no era así como se pretendía dar este contexto, nosotros no le echamos la culpa a Guanajuato porque no tenemos el agua y no queremos quitarles el recurso a zonas ecológicas de otro estado”, expresó.

Explicó, no se trata de un asunto en contra de los neoleoneses, sino que el proyecto planteado por la autoridad del vecino estado significa un ecocidio a la Huasteca potosina que además, también tiene severos problemas de abasto de agua.

“No es nada contra ustedes ni contra las autoridades, creo que es un acto de responsabilidad el que nosotros, como potosinos, asumamos el cuidado, de que no se cometa un ecocidio en la Huasteca potosina”.

“Si nosotros tuviéramos suficiente para nosotros se las daríamos, pero tal vez no conocen los problemas que tenemos en la zona metropolitana de Soledad y San Luis Potosí con la falta de agua. Es una situación igual o peor”, señaló.

Añadió que pese a que cada quien ‘usa el léxico como quiere’, él siempre ha respetado a las personas de Nuevo León y las ha tratado bien, pues no era un tema en contra de ‘la razita’ vecina, sino por el ecocidio en la Huasteca.

“Quiero dejar en claro que no es un tema con ‘la razita’ de Nuevo León, a la que queremos mucho, yo tengo amigos que quiero y les pedimos un trato de la misma forma que aquí se les trata bien y no se les insulta, como han insultado a potosinos.

“Cada quien tiene y maneja el léxico que quiere, yo nomás les digo que de la misma manera cuido y con mucha responsabilidad trato a la gente de Nuevo León como a la que habita en San Luis Potosí”, manifestó.

Iglesia apoya posición de Gallardo

La iglesia católica en San Luis Potosí, a través del vocero del arzobispado Juan Jesús Priego Rivera, se sumó a la posición del gobernador de no permitir que sea tomada el agua de la Huasteca potosina para ser trasladada a Nuevo León. En específico, consideró que si es necesario, como había dicho previamente Gallardo Cardona ‘amarrarse a las máquinas’, la iglesia se sumará.

“Yo comparto esa manera de pensar, creo que tenemos que defender lo que es nuestro, aunque sabemos que es una ley federal no sabemos hasta donde se pueda tener un control sobre esta situación, soy de la idea que pensemos primero en San Luis y después en el bienestar de los demás estados”, dijo Priego Rivera.

CONAGUA declara severa sequía en SLP

El delegado de la Comisión Nacional del Agua en San Luis Potosí, Joel Félix Díaz declaró que el estado atraviesa una sequía cada vez más severa, lo cual desembocará en la afectación de las zonas del Altiplano y La Huasteca, las cuales enfrentarán al menos tres meses sin lluvias.

En específico, explicó, son los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo, Aquismón, Tancauhuitz, Huehuetlán, Ébano, Tamuín, Guadalcazar, Cerritos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, Rioverde, Santa María y Zaragoza los cuales enfrentan la sequía más severa.