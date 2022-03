El camino que recorrió César Duarte desde el final de su sexenio hasta su próxima extradición

El abogado de César Duarte, Juan Carlos Mendoza, sorprendió diciendo que reciben con agrado la noticia de la extradición del ex mandatario chihuahuense, luego de que les fuera negado en una corte federal de Miami el amparo promovido en diciembre del 2021 en contra de regresar a enfrentar a la justicia en México.

En la petición de amparo, Duarte alegaba que no se cumplió el debido proceso que se marca en los requisitos del Tratado de extradición entre México y Estados Unidos, señalando que pese a que un juzgado local en Chihuahua giró una orden de aprehensión contra el ex gobernador, este no ha sido formalmente imputado.

Dichos argumentos fueron rechazados por la autoridad judicial en Miami, ante lo cual Duarte agotó los recursos para permanecer en Estados Unidos y por lo cual deberá regresar a México en un proceso de extradición.

La orden de extradición fue liberada desde el pasado 8 de noviembre del 2021, por la magistrada Lauren Fleischer, por lo que Duarte enfrentará cargos de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos en el estado de Chihuahua.

El abogado de César Duarte asegura que es ventajoso regresar a México para que el ex gobernador sea debidamente juzgado, argumentando que así podrán evidenciar violaciones al debido proceso en el caso de su cliente, así como simulación de pruebas en su contra.

“No tenemos dudas del fin de esta historia, confiamos en que a partir de este momento, con todo lo que esta defensa ha evidenciado de violaciones al debido proceso y de la simulación de pruebas por parte de los actores políticos y servidores públicos de la pasada administración estatal, acciones lamentables y vergonzosas que ya son de la sociedad conocidas; ahora las instituciones en un proceso claro, transparente, público y apegado a derecho, impartirán la Justicia que todos esperamos y a la que todos los ciudadanos tenemos derecho”, expresó.

El caso Duarte

Desde la toma de protesta en 2016 del sucesor de Duarte, Javier Corral, este anunció el inicio de un proceso de investigación en contra de la administración que le precedió bajo el supuesto de que habían sido encontradas diversas irregularidades durante el proceso de entrega-recepción del ejecutivo chihuahuense.

En un solo día a finales de marzo del 2017, ya habían sido detenidos cuatro funcionarios públicos ligados a delitos durante la administración de Duarte, y Javier Corral anunció que se había girado una orden de aprehensión en contra del ex gobernador, quien en cuestión de horas ya se había dado a la fuga.

El 29 de marzo la Interpol ya había emitido una ficha roja de búsqueda para la localización de César Duarte, quien oficialmente era un prófugo de la justicia con 21 órdenes de aprehensión en su contra.

Para mediados del mes de octubre de ese mismo año, el gobierno mexicano ya había solicitado a Estados Unidos la detención de César Duarte con fines de extradición.

Exgobernadores actualmente en prisión; Javier Duarte, César Duarte, Jorge Torres, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"... y los que faltan. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 15, 2022

El 8 de julio de 2020 César Duarte fue detenido en Miami con fines de extradición a México por desvío de recursos públicos, asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades durante su administración.

Su caso no fue actualizado hasta noviembre del 2021, 16 meses después de ser detenido, cuando la juez federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Louis, autorizó la extradición a México de César Duarte.

Duarte hizo uso de los recursos legales a los cuales tiene derecho para evitar su extradición, pero la resolución judicial en Estados Unidos fue que debe regresar a México para enfrentar a la justicia.

El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que los penales del estado están preparados para la extradición de Duarte, quien reiteró, que pese a tener cerca de 19 carpetas de investigación en su contra, será extraditado solamente por una causa penal en la que se le acusa de asociación delictuosa y peculado.

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, puede ser extraditado en cualquier momento, después de que una Corte de Florida rechazó un recurso contra la autorización para extraditarlo, emitida por una jueza magistrada en noviembre pic.twitter.com/mEe1GivrNG — ZonaFree (@ZonaFreeMX) March 25, 2022

Caras familiares esperan a Duarte en Chihuahua; testigos se retractaron

Personas que testificaron en contra de Duarte durante el proceso judicial local que se llevó a cabo en Chihuahua y mediante el cual fueron giradas 21 órdenes de aprehensión en su contra, denunciaron ante la fiscalía del estado que sus testimonios fueron producto de intimidaciones que los fiscales hicieron en su contra.

Pese a ello, la carpeta de investigación de delitos cometidos por Duarte integra también evidencias del tipo físicas, como rastreo de dinero, depósitos en cuentas, compras de bienes, puestos a nombre propio o de parientes, identificación de contrataciones públicas simuladas y facturaciones falsas y peritajes financieros.

Además, Myriam Hernández Acosta fue recientemente nombrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. La revista Proceso reveló en su edición del 5 de diciembre del 2021 que Hernández Acosta testificó a favor de Duarte durante el juicio llevado a cabo en Miami para la extradición del ex gobernador.