Fú María Tato: “Me parecería inverosímil que la primera liga profesional femenina no la gestionen mujeres”

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La exdirectora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol María Tato aseguró este lunes que le parecería «inverosímil» que la nueva liga profesional de fútbol femenino no vaya a estar gestionada por mujeres y recalcó los avances en el deporte femenino que traerá la nueva Ley del Deporte.

«No entendería que si intentamos hacer políticas activas y forzando desde el CSD la presencia de las mujeres en los organismos directivos de las federaciones que la primera liga profesional de fútbol femenino no la gestionasen mujeres, me parecería inverosímil», señaló Tato, actualmente en el Área Internacional de la RFEF, en su comparecencia en la jornada ‘La nueva Ley del Deporte, una oportunidad de país’, celebrada en el Congreso.

La directiva celebró que esta profesionalización de la Primera Iberdrola suponga «el reconocimiento de unos estatus y de unos derechos» y que además pueda servir «para abrir la puerta» a otras competiciones femeninas y para «hacer sostenible al deporte».

Tato reconoció que en su época en la Junta Directiva en el Athletic Club era «la única directiva» en los clubes y que era «lo normal». «Y si lo traslado a otras categorías será la tónica general. En 75.000 clubes dudo que haya mucha presencia de mujeres directivas», apuntó.

También señaló que era «impensable» que la nueva Ley del Deporte no recogiese un derecho esencial como la maternidad. «Antes no estaba recogida y muchas mujeres han perdido su sistema de becas por un embarazo y de esto no hace mucho tiempo. La maternidad no puede ser excluyente de la práctica deportiva», recalcó.

Además, en relación a que el FC Barcelona y el Real Madrid vayan a jugar este miércoles en el Camp Nou en la Liga de Campeones, Tato se alegra «enormemente» de que en el fútbol femenino «siga este efecto dominó de ocupar espacios» donde no puede jugar «habitualmente».

«Es totalmente necesario porque lo que no se ve, no se consume. Si aspiramos a tener una liga profesional necesitamos que sea sostenible y eso requiere patrocinios, no como ahora, que son cruzados y pequeñas píldoras. Necesita que se visualice porque si no se consume no es sostenible», sentenció.