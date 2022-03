Despiden a Jalix Rubio, víctima de feminicidio en Edomex

La comunidad indígena de San Pedro Abajo en el municipio de Temoaya, Estado de México, despidió a una joven víctima de un brutal feminicidio, esta vez Jalix Rubio Telésforo de 17 años, una estudiante de preparatoria, quien fue encontrada muerta dentro de su humilde casa. Autoridades locales y clericales advirtieron a los pobladores de no hablar de este caso “porque se pueden meter en problemas”.

Jalix fue encontrada sin vida la mañana del sábado, con una herida en el cuello y múltiples golpes en su cuerpo dentro de su casa. Este es el segundo feminicidio que sufre esta familia donde hace dos años también falleció Maicha Pamela sobrina de la joven estudiante.

Este lunes 28 de marzo, Jalix, quien estudiaba en la Preparatoria Oficial número 44 del Estado de México, fue despedida por su familia pero especialmente por sus vecinas y compañeras de escuela, quienes manifestaron su temor a ser violentadas dentro de sus propias casas.

El féretro de madera color café fue escoltado por jóvenes estudiantes que cargaban entre sus brazos libretas y lapiceras junto con la fotografía de Jalix, quien tenía la cabellera larga negra y ondulada, al tiempo que con incienso y pétalos de flores, limpiaban el camino de su compañera hacia el panteón de la comunidad.

Depedida de Jalix Temoaya, víctima de feminicidio FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa)

El padre de la víctima afirmó que “no puedo exigir justicia, porque los que son delincuentes no tan fácil no se dejan”.

“Los delincuentes también cambian de nombre y hasta de perfil. A veces la justicia no tiene la culpa. Los agresores a veces son de la misma familia, si no tiene cultura una persona no tiene nada”, afirmó con voz entrecortada Daniel Rubio González.

