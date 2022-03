Mi lucha será liberar a personas inocentes que están encarceladas: Alejandra Cuevas

Alejandra Cuevas, quien estuvo casi un año y medio en la cárcel de Santa Martha Acatitla, acusada del homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, agradeció a las personas que lucharon por su libertad, ya que le dieron “una gran lección de vida”, pues ella nunca hubiera ayudado a alguien que no conociera.

Fue por medio de un video en redes sociales en donde Alejandra Cuevas manifestó su alegría por haber salido de la cárcel, pero no porque así lo haya decidido la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, sino por la presión social y mediática que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a ordenar su libertad.

Mi mamá les da las gracias y me uno a su gratitud, todos ustedes forman parte medular de su liberación y de nuestras vidas.



Nuestro compromiso con las mujeres invisibles continua y junto a ustedes, lo lográremos. #AlejandraCuevasLibre pic.twitter.com/ec8BaHo9Un — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) March 30, 2022

“Una cosa tengo clara, es la más clara del mundo, sin ustedes esto no hubiese sido posible, ahora estoy libre, no por las instituciones, no por el fiscal, sino por ustedes se unieron, me arroparon sin conocerme, arroparon a mis hijos”, expresó.

También dijo que aunque pudo conseguir su libertad, su lucha no terminará aquí, esto porque tiene el proyecto de crear una fundación para que personas inocentes que están encarceladas consigan su libertad, labor para la que también pidió la ayuda de la gente.

“Necesitamos que me ayuden para ahora que este terminado todo el proyecto de la asociación, podamos sacar a personas inocentes como yo, ahora fue libertad para Alejandra, la próxima será libertad para mi mejor amiga, libertad para Mara, me encarará que todos sigamos en esta lucha porque yo nunca hubieres ayudado a alguien que no conocía, me diera una lección de vida sin la cual yo seguía en Santa Martha Acatitla”, concluyó.