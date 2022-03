Presidente, no soy su adversario ni su opositor: López-Dóriga

López Dóriga. El periodista aseguró que no es adversario de AMLO. (Cuartoscuro/Especial)

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara al periodista Joaquín López-Dóriga como uno de sus adversarios presentes en los medios de comunicación, el comunicador respondió al mandatario que no es su contrincante y solo ha expuesto los principales problemas de su administración.

“Presidente, yo no soy su adversario ni tampoco su opositor, como ha dicho. Yo, presidente, lo sabe, soy un reportero con 54 años en este oficio”, expresó López-Dóriga en un video difundido en sus redes sociales.

El periodista precisó que a lo largo de su trayectoria política siempre ha expuesto sus acuerdos y desacuerdos en los distintos espacios en los que ha participado, al mismo tiempo que aseguró no pertenecer a ningún grupo de interés.

Al respecto, dijo que dar a conocer las cifras de homicidios dolosos, aumento de la pobreza o el número de muertos no lo convierte en su opositor.

“Presidente, ¿decir que en lo que va de este gobierno van 116 mil 253 homicidios dolosos me hace su adversario? Presidente, ¿decir que en este gobierno ha habido un aumento de casi cinco millones de pobres me hace su adversario? Presidente, ¿decir que van más de 326 mil muertos por Covid me hace su adversario?”

Agregó que hablar de la realidad que no quieren observar en el gobierno del mandatario mexicano no necesariamente lo convierte en su adversario.

“Ni soy su adversario, ni soy su opositor, ni soy su enemigo, confío profundamente que usted no sea el mío”.

